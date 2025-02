Datingapps ‘voeden’ obsessie voor cosmetische chirurgie 

Vrouwen die apps zoals Tinder of Bumble gebruiken staan positiever ten aanzien van het idee om aan zichzelf te laten sleutelen. Dat hebben Australische onderzoekers ontdekt.

Ze zijn de moderne manier om een geliefde te vinden, of toch volgens de 323 miljoen mensen die ze wereldwijd gebruiken. Maar er is ook een keerzijde aan het gebruik van datingapps. Volgens een studie van de University of South Australia voeden ze namelijk een obsessie voor cosmetische chirurgie. Gebruikers van apps als Tinder of Bumble veranderen ook vaker wat aan de foto’s die ze van zichzelf online posten.

Het effect geldt vooral voor vrouwelijke gebruikers, en met name voor gebruikers van apps waarbij je dient te swipen. Maar liefst 20 procent van de vrouwen die de apps gebruiken om de liefde te vinden, is beïnvloed om iets aan hun uiterlijk te veranderen, zeggen de onderzoekers. Ze denken dan vooral aan botox of fillers.

Filters en fillers

‘Het stigma om datingapps te gebruiken is helemaal weg, maar daar is ook een keerzijde aan’, zegt psychologe en hoofd van het onderzoek Naomi Burkhardt. ‘De visuele aard van de apps, waarbij profielen vooral foto’s tonen, legt een aanzienlijke druk op gebruikers om een geïdealiseerde versie van zichzelf te laten zien.’ Het team interviewde meer dan driehonderd vrouwen tussen 18 en 72 jaar en ontdekte dat de helft van hen een datingapp had geconsulteerd in de afgelopen twee jaar. Eén op de vijf van deze gebruikers had ook al een cosmetische ingreep ondergaan.

Vrouwen die datingapps gebruiken blijken significant positiever te staan ten aanzien van cosmetische chirurgie in vergelijking met niet-gebruikers. Wie al eens een schoonheidsfilter losliet op foto’s van zichzelf, bleek ook meer geneigd om cosmetische ingrepen te overwegen. Los van de druk om hun uiterlijk te ‘verfraaien’, zouden datingapps ook deels verantwoordelijk kunnen zijn voor een toename van de algehele ontevredenheid over het lichaam en een slecht gevoel van eigenwaarde onder vrouwen, suggereert het onderzoek.

Confirmeren

Psycholoog en coauteur John Mingoia zegt dat datingapps het potentieel hebben om gezondere omgevingen te creëren als gebruikers de eerste contacten kunnen leggen zonder de noodzaak te voelen om zich te confirmeren aan onrealistische schoonheidsnormen.

‘Hopelijk kan dit onderzoek een leidraad zijn voor toekomstige studies om interventies te ontwikkelen om de authenticiteit van het gebruik van datingapps te verbeteren’, zegt hij. Ook artsen zouden de motivatie van vrouwen kritisch moeten onderzoeken als ze hen consulteren om aan hun uiterlijk te sleutelen, vindt Mingoia. Wie toch graag online z’n kans waagt om de liefde van zijn of haar leven te vinden, kan ook kiezen voor apps die opteren voor profielen zonder foto waar pas na een aantal chatsessies de mogelijkheid bestaat om foto’s te gaan delen.

Lees ook: De jacht op jeugdigheid: waarom smeren 7 op de 10 vrouwen jonger dan 35 al antirimpelcrème?