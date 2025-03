Comedian Amelie Albrecht: ‘De Belgische comedywereld is heel lang een exclusief mannenclubje geweest’

Op Internationale Vrouwendag spreken wij 4 vrouwen met een inspirerende parcours over hun voorbeelden. Comedian Amelie Albrecht over Jen Kirkman, een Amerikaanse comedian, schrijfster en podcastmaker.

‘Ik ben al fan van Jen Kirkman lang voor ik zelf mijn eerste stappen in de comedywereld zette. Zij heeft twee specials op Netflix (I’m Gonna Die Alone – And I Feel Fine en Just Keep Livin’, MH) die ik stilaan vanbuiten ken. Het opzet van haar shows is vrij simpel: ze vertelt over haar dagelijkse leven. Op het moment van die specials is ze rond de veertig, gescheiden en kindvrij. Ik weet nog dat ik haar aan het werk zag en dacht: zoiets zou ik mezelf ook nog zien doen.’

‘Ook al heeft ze een heel andere stijl en humor, toch herken ik veel van mezelf in haar. Haar werk heeft echt mijn ogen geopend. Ik denkt dat dat komt omdat we allebei nogal bullshitproof zijn. Zij was niet de eerste vrouwelijke comedian die ik aan het werk zag, wel de eerste van wie ik echt een avondvullende show live in een theater ben gaan kijken. Door haar te zien spelen, besefte ik wat er voor mij ook mogelijk was. Dat werkt extreem motiverend.’

‘Ik heb haar ontmoet na een van haar shows in Amsterdam, waar ik samen met collega-comedian Xander De Rycke naartoe ging. Dat was vlak voor de première van mijn eerste voorstelling, een bijzonder moment. Xander heeft haar als verrassing een boodschap laten inspreken. Ze zei iets in de aard van: ‘Onthoud waarom we dit doen, vergeet niet om ervan te genieten.’ Super cool vond ik dat. Ook in de jaren daarna heb ik haar nog af en toe gesproken.’

Mannenclubje

‘In België is de comedywereld heel lang een exclusief mannenclubje geweest. Dat was iets wat zij als Amerikaanse niet goed kon snappen. In de States krioelt het al jarenlang van de vrouwelijke comedians, bij ons is die evolutie de laatste jaren pas op gang aan het komen. Gelukkig gaat de lijn nu wel exponentieel omhoog. Ik vermoed dat het gebrek aan rolmodellen daaraan bijgedragen heeft. Als je geen enkele grappige vrouw op een podium ziet staan, ga je ervanuit dat dat voor jou ook geen optie is. Er moeten een paar voorlopers zijn om een evolutie op gang te trekken.’

‘Ik ben de eerste vrouw die Comedy Cup gewonnen heeft, al stond ik daar zelf totaal niet bij stil. Ik ben ook niet alleen maar omringd door mannen tijdens optredens. Toch is het een onderwerp dat zowat in elk interview terugkomt. Ik besef dat ik voor sommige vrouwen wellicht een rolmodel ben, maar dat is niet per se mijn ambitie. Ik hoop vooral dat ik geen anti-rolmodel ben: dat ik niemand ontmoedig om bepaalde zaken te ondernemen (lacht).’

Een rolmodel is niet onaantastbaar

‘Een rolmodel is voor mij niet hetzelfde als een onaantastbaar icoon, ook rolmodellen mogen fouten maken. Soms krijg ik reacties van mensen die dankzij mij ook in de comedywereld gestapt zijn. Of mailtjes van mensen die verlichting vinden in mijn grappen wanneer ze door een moeilijke periode gaan. Zo vertelde iemand eens dat hij op het punt stond om zichzelf iets aan te doen, maar dat mijn humor hem erdoor geholpen heeft. Dat komt natuurlijk heel hard binnen. Mijn werk is verre van heldhaftig, maar ik vind het ontzettend cool dat je met comedy echt iets kunt betekenen voor mensen. Het is meer dan vrijblijvend wat grappen maken.

Met haar show ‘Goe genoeg’ tourt Amelie Albrecht nog tot eind juni door heel Vlaanderen. Info en tickets via ameliealbrecht.be

