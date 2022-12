byebye2022: het jaar in hashtags

De meest populaire hashtags bieden op elk moment inzicht in het reilen en zeilen van het internet, en dragen zo telkens een stukje zeitgeist met zich mee. Waarover tweetten we dit jaar? Wat was er zoal trending? De belangrijkste hashtags van 2022, hieronder voor u opgelijst.

#plekvrij

Met deze hashtag gaven Belgen dit voorjaar massaal aan op sociale media dat ze zelf, in hun eigen of tweede woning, Oekraïense vluchtelingen wilden opvangen. Maar daar bleef de solidariteitsgolf niet bij. Via Airbnb boekten mensen uit de hele wereld ‘spookverblijven’ in door oorlogsgeweld getroffen Oekraïense steden. Niet om er effectief te logeren, wel om de eigenaars ervan financieel te steunen. In drie weken tijd werden bijna een half miljoen overnachtingen geboekt. Airbnb steunde dit initiatief ook structureel. Ze deden afstand van de boekingskosten voor Oekraïense verblijven en zetten ook een platform op voor verhuurders die gratis hun accommodatie ter beschikking stelden aan Oekraïense vluchtelingen.

#wegodowntogether

In de zomer boden TikTokkers van over de hele wereld massaal hun steun aan Amerikaanse vrouwen die een abortus nodig hadden, maar die hier niet meer voor kunnen kiezen in hun eigen staat sinds de vernietiging van het historische arrest Roe vs Wade. In de video’s wordt abortus niet genoemd. In plaats daarvan verwijzen de makers naar een ‘kampeeruitje’ of ‘wijnproeverij’, voorbeelden van algospeak of internetcodes met verborgen betekenissen. De video’s hebben nog iets anders gemeen: de hashtag #wegodowntogether, een zin uit het lied Paris van The Chainsmokers.

#quietquitting

Op TikTok bekennen jonge werknemers dat ze op het werk niet meer doen dan het strikt noodzakelijke. ’s Avonds nog mailtjes en telefoons beantwoorden, overuren maken: schluss damit! Analisten verklaren quiet quitting – geen ontslag nemen, maar wel psychologisch afhaken – door te wijzen op de coronapandemie en het besef dat er meer is in het leven dan carrière maken. Er is ook de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor werknemers zich meer kunnen veroorloven. Maar er is ook het beeld van millennials en generatie Z als rotverwende luieriken. Onderzoek wijst niet op een generatiedingetje, wel op een breed gedragen golf van burn-outs en afkeer omdat bedrijven steeds meer vragen van hun personeel zonder de bijbehorende waardering.

#greyhairdontcare

Wanneer het Canadese televisieanker Lisa LaFlamme onverwacht ontslagen wordt, duiken algauw geruchten op dat het omwille van haar grijze haren zou zijn. Dit leidt tot massale kritiek: onder de hashtag #greyhairdontcare tonen honderden vrouwen dat grijze lokken bijzonder mooi kunnen zijn.

#skincycling

‘Skin cycling’, goed voor maar liefst 3.5 miljard views op TikTok, is de verzorgingsroutine die bedacht werd door Amerikaanse dermatoloog Whitney Bowe. Volgens haar heeft je huid slechts drie producten nodig die je in een cyclus van vier avonden met elkaar afwisselt. Je begint telkens met een gereinigde huid en werkt als volgt: een avond exfoliëren met peelende zuren, een avond retinol aanbrengen en twee avonden ‘herstellen’ met hydratatie. ‘Goed voor een gezondere, stralende gloed’, aldus Bowe.

#booktok

Anno 2022 ontstaan de meeste trends op TikTok, en ook de literaire wereld ontsnapt er niet langer aan. Wie dit jaar op zoek was naar een goede boekentip, moest op #booktok zijn. Onder deze hashtag creëerden fervente lezers een community om hun (minder) favoriete boeken te delen en reviewen. Noem hen niet zomaar amateurs, want tegenwoordig kan een viral review op #booktok een boek maken of kraken. De hashtag werd in 2022 zó populair dat ‘ie zelfs van het scherm af danste: in menig boekenwinkel vind je dezer dagen een afdeling ‘zoals gezien op #booktok’ of ‘bekend van tiktok’.

#mahsaamini

In september overleed Mahsa Amini (22) na een brutale arrestatie door de Iraanse zedenpolitie. Haar dood leidde heel oktober tot enorme protesten tegen de repressie van het Iraanse regime. Via de hashtag #mahsaamini werd er wereldwijd om de vrouw gerouwd. Tal van moedige mensen keerden zich tot sociale media om hun verhaal te delen en op te roepen tot actie.