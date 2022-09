Brussel steunt projecten in strijd tegen seksuele intimidatie in nachtleven

De Brusselse regering gaat vier projecten die de strijd aangaan met seksuele intimidatie in het nachtleven financieel ondersteunen.

In maart werd een projectoproep gelanceerd voor verenigingen die zich inzetten voor preventie en ondersteuning. Equal.brussels en een jury bestaande uit deskundigen van de Brusselse Nachtraad en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kozen vier projecten die extra financiële steun krijgen. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) trekt hiervoor 250.527 euro aan subsidies uit.

De ‘SACHA-opleiding’ van vzw Z! krijgt 70.065 euro steun. Met deze opleiding leren zij professionele actoren uit het vaste Brusselse uitgaansmilieu hoe om te gaan geweld tegen vrouwen en LGBTQIA+-personen op het terrein.

De vzw Modus Vivendi krijgt een subsidie van 70.629 euro voor de ontwikkeling van haar opleidingskit. Die is bedoeld om horecapersoneel seksistisch en seksueel geweld en gendergerelateerd geweld in het uitgaansleven te leren herkennen, zeker wanneer het gaat om personen in een kwetsbare situatie.