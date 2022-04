Bomen slorpen plastic vervuiling op via hun wortels

Berken, sparren en eiken absorberen plastic deeltjes via hun wortels en transporteren die naar de rest van de plant, blijkt uit onderzoek in Zwitserland. De gevolgen voor de voedselketen zijn nog niet duidelijk.

Plastic afval vervuilt nu alle ecosystemen ter wereld, zelfs als die ver verwijderd zijn van de bewoonde wereld. Plastic voorwerpen breken bijzonder traag af in steeds kleinere deeltjes: microplastics en vervolgens nanoplastics, kleiner dan een duizendste van een millimeter.

Berken, sparren en eiken

Nu blijkt uit het onderzoek aan de Technische Universiteit van Zürich dat ook berken, sparren en eiken nanoplastics opnemen via hun wortels. De onderzoekers markeerden polystyreen deeltjes met koolstof en voegden ze toe aan water, dat vervolgens werd toegediend aan de onderste wortels van boomzaailingen.

Al na één dag detecteerde het team de eerste sporen van de nanoplastics in de wortels die in contact kwamen met het water. Ze vonden ook ophopingen in de hogere wortels en de bladeren. Bij de berk, die grote hoeveelheden water verbruikt, werden ook aanzienlijke hoeveelheden nanoplastics in de stam gevonden.

Het team wil in verder onderzoek nagaan of de nanoplastics de fotosynthese verstoren en zo de voeding van planten beïnvloeden.

Voedselketen

Hoewel de hoeveelheid plastic die door de geanalyseerde bomen wordt opgenomen relatief klein is, waarschuwen de wetenschappers voor mogelijk ernstige gevolgen voor de wereldwijde voedselketen.

‘Als bomen jarenlang aan dergelijke concentraties worden blootgesteld, kunnen we zeker verwachten dat er aanzienlijke volumes worden getransporteerd, en zich dus ophopen in de bladeren, stam en takken’, zegt Arthur Gessler, hoogleraar Biochemie aan de ETH Zurich.

Volgens de wetenschappers kan het probleem enkel aan de bron aangepakt worden, door het gebruik van wegwerpplastic te verbieden en zo veel mogelijk materiaal te recycleren.