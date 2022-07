Bewezen: tuinieren maakt gelukkig

Mensen met groene vingers wisten het allang: tuinieren maakt gelukkig. Een Amerikaanse studie vindt daarvoor nu ook daadwerkelijk bewijs in een onderzoek onder vrouwen.

Een moestuintje onderhouden, bloemen planten, zelfs onkruid wieden… Veel tuinmannen en -vrouwen wijzen steevast naar hun hof als bron van gelukzaligheid.

Nieuw onderzoek toont aan dat met planten werken bevorderlijk is voor het psychologisch welbevinden van veel mensen, zelfs als ze nog nooit eerder getuinierd hebben. Onderzoekers aan de Universiteit van Florida stellen vast dat tuinieren stress, angst en depressie vermindert bij gezonde vrouwen die twee keer per week tuinierlessen volgden. Geen van hen had al eerder in de tuin gewerkt.

“Eerdere studies hebben aangetoond dat tuinieren de mentale gezondheid kan verbeteren van mensen met bestaande medische aandoeningen of problemen. Onze bevindingen tonen aan dat gezonde mensen ook een boost kunnen ervaren in hun mentale welzijn door te tuinieren”, zegt Charles Guy, die het onderzoek leidde.

Aantrekkingskracht

De verklaring daarvoor ligt volgens de onderzoekers bij een soort aangeboren liefde voor planten, omdat we ervan afhankelijk zijn voor voedsel, medicatie, onderdak en andere levensnoodzakelijke behoeften. “Planten hebben doorheen de geschiedenis een cruciale rol gespeeld in de menselijke evolutie en de opkomst van de beschaving”, aldus Guy.

Eerder onderzoek wees er ook op dat een groot voordeel van tuinieren is dat er geen andere mensen aan te pas komen, zodat het brein even kan uitrusten van al die complexe relaties in het dagelijks leven. Verder zou planten doen groeien ook een vorm van zingeving zijn voor de tuinier, omdat hij of zij zich echt onderdeel van de natuur voelt.

“Aan het einde van het experiment zeiden veel deelnemers niet alleen hoeveel ze van de sessies genoten, maar ook dat ze van plan waren te blijven tuinieren”, zegt Guy. “We geloven dat dit onderzoek veelbelovend is het geestelijk welzijn en voor de rol van planten in de gezondheidszorg en voor de volksgezondheid.”