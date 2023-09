Belgische kleermaker Tommaso Bordoni beklimt als eerste man ooit de Kilimanjaro in een driedelig pak

Tommaso Bordoni, een 32-jarige Belgische kleermaker die in 2017 het kledingmerk BORDONI oprichtte, deed het ondenkbare. Hij beklom de top van de Kilimanjaro, de hoogste vrijstaande berg ter wereld, gekleed in een driedelig pak, inclusief stropdas. Bordoni wil vooral mensen inspireren om in zichzelf en hun dromen te geloven, hoe onwaarschijnlijk ze ook lijken.

Bordoni hoopt dat zijn succesvolle voltooiing van deze afmattende uitdaging mensen zal inspireren om in zichzelf en hun dromen te geloven, hoe onbereikbaar ze ook lijken. “Ik wil de wereld laten zien dat met hard werken, toewijding en doorzettingsvermogen alles mogelijk is”, legt hij uit.

Hij was zich zeker bewust van de risico’s en uitdagingen die gepaard gaan met het beklimmen van een berg van dit kaliber. “Ik ben tenslotte geen bergbeklimmer en daarom heb ik een intensieve training gevolgd. Ik heb ook medische professionals geraadpleegd om er zeker van te zijn dat ik fysiek fit genoeg ben om zo’n uitdaging aan te gaan,” voegde de 32-jarige ontwerper van maatpakken eraan toe.

“Bovendien gaat deze reis niet alleen over mij, maar over de miljoenen mensen over de hele wereld die dromen hebben waarvan ze denken dat ze onbereikbaar zijn. Ik hoop dat mijn reis gesprekken op gang zal brengen en mensen over de hele wereld zal inspireren om in zichzelf en hun ware potentieel te geloven. Samen kunnen we de wereld laten zien dat alles mogelijk is.”

Onder het vriespunt

Het maatpak dat Bordoni tijdens zijn trektocht zal dragen is een blauw maatpak met een bijpassende overjas voor extra warmte. Op de top zal de temperatuur immers ver onder nul liggen. Voor het pak, een creatie van zijn eigen merk, koos hij een stof van Scabal een merk waar hij al jaren mee samenwerkt.

Zijn beste vriend Alexander Gilen (41) vergezelde Bordoni de hele weg. Ook hij onderging de hele beproeving gekleed in een driedelig pak. “Toen Tommaso me belde om me zijn gekke idee te vertellen, stelde ik meteen voor dat ik hem zou vergezellen”, vertelde Alexander.

Het stel is sinds 2017 beste vrienden en heeft sindsdien naar meerdere landen gereisd. “Dit was echter ons gekste avontuur tot nu toe, tijd om nu naar huis te gaan, naar onze verloofden!”, concludeerden ze allebei.