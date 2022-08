Back to business: tips om de terugkeer naar kantoor te versoepelen

September lonkt. Dat betekent dat er ook op de werkvloer een versnelling hoger geschakeld wordt. Hoe verzacht je de terugkeer naar het kantoorleven? Van omgaan met stress tot een mooie kantooromgeving en lekkere lunchrecepten: wij bundelen de beste tips voor een vlotte start.

Omgaan met stress

Stel: het is je eerste werkdag na een deugddoende vakantie van twee of drie weken. Je hebt met je benen in de zon gelegen, genoten van de natuur en van lekker eten. Je voelt je opgeladen, opgewekt en gemotiveerd om er helemaal in te vliegen. Tien minuten later open je je mailbox. Je to-dolijst groeit pijlsnel. Voor je het weet zit je agenda vol geplamuurd met meetings. Je voelt de vertrouwde pre-vakantiehoofdpijn weer opkomen en ergens ter hoogte van je maag voel je een vage onrust. Dit is niet hoe je die eerste werkdag had voorgesteld, noch hoe je de rest van je dagen op kantoor wil slijten. Hoe voorkom je die instant stress?

1. Leer mediteren

Hersenen zijn turbomachines, die niet van stoppen weten. Dat is natuurlijk heel nuttig als het aankomt op zaken die ons overleven bepalen, maar ook wel een beetje jammer als het gaat over iets als stress. Dat is nochtans een basisfunctie van ons brein: zelfs bij comateuze patiënten is het gebied in de hersenen dat angstgevoelens uitstuurt actief. Ook al heeft stress een perfect aanvaardbare biologische reden, we ervaren er vandaag vaak negatieve gevolgen van. Er is geen aandoening die niet verergert door stress, maar gelukkig is er ook geen stressgerelateerd probleem dat je niet kan verbeteren met meditatie. Het kan helpen om bepaalde problemen vanop afstand te bekijken en die eerste stressreactie los te laten.

Deze zomer maakte Knack Weekend samen met neuroloog Steven Laureys een podcastreeks rond meditatie. Laureys legt daarin heel precies uit waarom je het zou moeten doen, hoe je eraan begint en welke vormen er precies bestaan. Die reeks kan je hier beluisteren. Voor veel mensen helpt het ook om te starten met een app. In dit artikel lijst Steven Laureys zijn favoriete apps op met hun voor- en nadelen.

2. Werk volgens het credo: ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’

Zeker aan het begin van een nieuw jaar kan het verleidelijk zijn om in je hoofd een alternatieve, betere versie van jezelf te creëren die je moet nastreven. Toch is geen sportroutine, rigoureus ochtendritueel of sappenkuur die je zal maken tot de übermensch die je denkt te moeten worden. Die ben je namelijk al, stelt klinisch psycholoog en stressexpert Van Hoof. ‘In mijn ogen ben je de beste versie van jezelf zodra je erin slaagt om de moeilijke momenten om te buigen naar iets moois. Als je daarin slaagt, is het niet erg als plannen gedwarsboomd worden. In zo’n geval maak je gewoon nieuwe plannen.’

Van Hoof stelt dat je niet per se stress moet vermijden, dat is namelijk onmogelijk. Wel pleit ze voor voldoende hersteltijd, iets wat in onze samenleving net iets te vaak vergeten wordt. In plaats van de piekmomenten en topprestaties aan elkaar te rijgen, doen we er beter aan om tussendoor ongegeneerd te luieren. Zo niet ondermijnen we alsnog ons eigen succes en geluk. ‘Luieren is een essentiële vorm van hersteltijd, tijd die je nodig hebt om te bekomen van de stressoren die dagelijks op je pad komen. Het is op momenten waarop we geen prikkels te verwerken krijgen dat ons recuperatievermogen tot zijn volle recht kan komen. Kijken hoe het gras groeit, bij manier van spreken, is een van de meest efficiënte manieren om je veerkracht op peil te houden’, vertelt Van Hoof in dit artikel.

Beluister via deze link de podcastaflevering waarin Elke Van Hoof uitgebreider vertelt hoe je je veerkracht kan vergroten.

(c) Getty Images

3. Leer luieren

Volgens Johan Braeckman, de hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent die voor corona succesvolle lezingen gaf onder de titel Leve de luiheid, waren veel genieën behoorlijk gemakzuchtig en lui. ‘Eén, twee uur werken per dag kan genoeg zijn, als wat je doet in die korte tijd zinvol is. Neem Descartes, die lag tot de middag in bed. Daarna ging hij een beetje wandelen, hij stak niet veel uit op een dag. Maar de inzichten die hij al rondlummelend kreeg, behoren tot de briljantste van de zeventiende eeuw. Hugo Claus schreef maar achthonderd woorden per dag. Dat is niet zo veel, maar het is beter om achthonderd mooie woorden neer te schrijven dan duizenden die nergens op slaan. Belangrijke zaken hebben veel tijd nodig, lanterfanten inbegrepen. Door te luieren creëer je ruimte waarin je brein zelfstandig aan de slag gaat om een oplossing te bedenken’, stelt Braekman in dit stuk.

4. Vind je flow

Om je optimaal te kunnen focussen op het werk, helpt het dus om een gezonde dosis verveling en ontspanning in te lassen na de uren. Maar hoe doe je dat precies, goed ontspannen? Probeer dan een activiteit te zoeken waarin je helemaal kan opgaan en waarmee je altijd het gevoel hebt dat de tijd voorbijvliegt. Dat soort activiteiten wekken immers het psychologische fenomeen ‘flow’ op, een gevoel dat heel dicht bij geluk komt.

Wat die activiteit dan juist moet zijn, is voor iedereen anders. De ene raakt in een flow door te schilderen, de andere door te koken, nog iemand anders door Chinees te leren. Een ding is zeker: je moet er actief mee bezig kunnen zijn, het gevoel hebben grenzen te kunnen verleggen of er nog beter in te kunnen worden. Het moet iets zijn dat je puur voor je plezier doet, maar waarvoor je je wel moet concentreren. Passief bingewatchen zal dus nooit een flow oproepen. Waar vind jij je flow in?

Lees hier meer tips over hoe je je flow kan vinden. In dit artikel lijsten we 20 tips op om echt te ontspannen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Lunchen is voor veel werknemers het uitkijkpunt van de dag. En hoewel het uiteraard geen kwaad kan om af en toe onderweg wat comfort food af te halen, is het op de meeste dagen aangenamer en voedzamer om zelf aan de slag te gaan. Wij maken het je graag gemakkelijk:

Creër een inspirerend kantoor

Creatieve ideeën spuien is een pak makkelijker wanneer je dat kan doen in een aangename omgeving. Zichtbare rommel elimineren, groen in huis halen en zaken ophangen waar je blij van wordt: dat zijn de basics. Voor wie graag een stapje verder gaat, bundelden wij de mooiste thuiskantoren. Ontdek ze hieronder en in dit artikel.