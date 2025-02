Actrice en auteur Leen Dendievel: ‘Wat ik met comedy bereik, vind ik even waardevol als serieuze rollen’

Deze week: Leen Dendievel werd bij het publiek bekend als Kaat Bomans in Thuis, een rol die ze sinds kort opnieuw invult. Daarnaast acteert ze in tv-series en in het theater, en schrijft ze boeken. Haar laatste boek ‘Soms is opgeven beter’ is uitgegeven bij Horizon en ligt nu in de winkel. De insteek: opgeven is niet altijd een slechte zaak.

‘Een tijd geleden vatte ik het plan op om een voettocht te maken naar Santiago de Compostela. Voor veel mensen is dat zowat de heilige graal, een doel dat ze in hun leven absoluut willen bereiken. Maar het bleek niks voor mij. Al na een paar dagen doken de eerste twijfels op. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Maakt dit me echt gelukkig? Het antwoord was nee, en ik keerde om. Ik had me voorgenomen een maand te wandelen, maar was na een week weer thuis. Heb ik nu gefaald, vroeg ik me af. En als dat zo is, waarom voelt het dan niet als falen?

De weken erna kwam ik thuis tot rust. Nadenkend over wat er daar precies gebeurd was op die wandelpaden, groeide in mijn hoofd het idee voor mijn boek. Zonder dat zogezegde falen was dat er dus niet geweest.

“Laat ambitie los”, hoorde ik filmmaker Tim Mielants, niet lang na het afwerken van mijn boek, in een podcast zeggen. Ik zag in zijn woorden niet zozeer een advies, als wel een bevestiging van iets wat ik intuïtief al langer deed, en wat ik ook tijdens die wandeltocht had gedaan. Zodra hij zijn ambities had losgelaten, vertelde Mielants, kwamen de dingen als vanzelf op hem af. Ambitie beperkt je: als je een te vastomlijnd doel voor ogen hebt, vergeet je links en rechts te kijken. Het is pas door ambitie los te laten dat je op onverwachte paden komt.

Vanbinnen gelukkig

Op de toneelschool werd ons geleerd om te streven naar grote, serieuze rollen. Want dan had je het gemaakt. Maar wat ik met comedy bereik, vind ik minstens even waardevol. Mensen die me na een comedyvoorstelling vertellen dat ze twee uur lang hun zorgen hebben kunnen loslaten, dat betekent meer voor mij dan een rol in een hoog aangeschreven dramaserie. Dus ja, ik laat die ambitie los. Als je doet wat je intrinsiek gelukkig maakt, vind je je weg wel. Zo haalde ik de kathedraal in Santiago de Compostela niet, maar ik schreef een boek: niet het doel dat ik had vooropgesteld, maar een ander, misschien zelfs beter doel.

Het is goed om weloverwogen op te geven, om je af te vragen: wil ik dit, of is dit een aangeprate ambitie?

Opgeven heeft voor veel mensen een negatieve bijklank, maar je kunt het ook zien als loslaten. Of je nu een huwelijk opgeeft, een studie, een dieet, een principe of een ideaalbeeld… het maakt niet uit. Het is altijd goed om weloverwogen op te geven, om in je kern te kijken en je af te vragen: wil ik dit? Is dit míjn intrinsieke doel of is het een ambitie die mij wordt aangepraat?

Knap loslaten

Ambitie maakt dat je heel enggeestig in het leven staat, zeker in de prestatiegerichte maatschappij waarin we leven. We willen altijd maar meer bereiken. We horen alleen maar de succesverhalen en zijn verslaafd aan likes, aan schouderklopjes en complimenten. Verrassend genoeg kreeg ik na mijn wandeltocht ook complimenten, van mensen die het knap vonden dat ik naar mezelf had geluisterd en mijn gevoel had gevolgd. Ik denk dat het dat is wat Tim Mielants wilde meegeven met zijn advies: als het doel dat je nastreeft je niet meer gelukkig maakt, moet je het loslaten, zélfs als het een lang gekoesterde kinderdroom is. Durf een andere weg te nemen, want wie weet waar dat nieuwe pad je brengt.’

