Van zelfhaat tot zelfinzicht: 7 vrouwen over hun zoektocht naar een beter zelfbeeld

‘Op mijn tiende ben ik met mijn mama naar een diëtiste gegaan. Die toonde ons grafieken over welk gewicht “normaal” was voor welke leeftijd en zei dat ik ver boven het gemiddelde zat. Ze schreef voor wat ik mocht eten, waardoor ik een heel verstoorde relatie met eten kreeg en een verstoord beeld over hoe ik eruit moest zien, namelijk heel dun.’

‘In mijn tienerjaren probeerde ik crashdiëten, die mijn zelfbeeld nog meer in de war stuurden. Toen mijn ouders scheidden op mijn achttiende kwam ik in een moeilijke emotionele periode terecht. Ik kwam twintig kilo bij, wat op dat moment een ramp was voor mijn zelfbeeld. Omdat mensen me vaak zeiden dat ik een mooi gezicht had, maar mooier zou zijn als ik dunner was, ben ik me gaan verdiepen in make-up. Zo kon ik tenminste het deel dat mensen wel mooi aan me vonden in de verf zetten.’

‘Toen ik opnieuw in een moeilijke periode terechtkwam doordat mijn relatie op de klippen liep heb ik een keerpunt gehad. Ik besefte dat ik aan m’n mentale gezondheid moest werken in plaats van mezelf op eten te storten om mezelf ergens door te sleuren. In mijn familie is er ook een rode draad van vrouwen die zichzelf niet goed genoeg vinden. Ik wilde dat patroon doorbreken.’

‘Door zelfhulpvideo’s te bekijken leerde ik dat ik me moest focussen op mentaal welzijn. Ik wilde mijn moeilijke relatie met voeding, stress en emoties aanpakken. Het Centrum voor Eetstoornissen heeft me toen doorverwezen naar een voedingsconsulent, waar ik twee jaar in behandeling bij ben geweest. Zij heeft me nooit iets opgelegd, maar gaf me wel doelen om naartoe te werken. Dit waren mentale goals, geen gewichtsdoelstellingen. Zij heeft me geholpen om mijn relatie met voeding te ontleden en terug op te bouwen. In die periode moest ik een dagboek bijhouden en kreeg ik concrete oefeningen. Ik moest bijvoorbeeld dingen noteren die ik aan mezelf waardeerde en zaken die goed gingen in m’n leven. In het begin was het moeilijk, maar uiteindelijk heeft dit mijn kijk op m’n uiterlijk veranderd.’

‘Intussen ben ik in behandeling bij een psychologe die specifiek werkt rond zelfbeeld. Zo vraagt ze me om naakt voor de spiegel te staan en mezelf aan te raken en te beschrijven. Ik was enorm verbaasd over de positieve impact hiervan. Ik had zo lang vermeden om naar mezelf te kijken, maar doordat ik een traject had afgelegd waarbij ik me mentaal sterker voelde, kon ik het aan.’

‘Positieve gedachten over jezelf mag je omarmen en verankeren. Ook als andere mensen je een complimentje geven mag je dat aannemen. Wimpel het niet af, maar koester het. Validatie moet niet van buitenaf komen, maar als iemand je positief motiveert hoef je dat ook niet weg te moffelen. Mijn psycholoog legde het zo uit: je hebt een negatieve snelweg en een positieve snelweg in je brein. Beide wegen starten met dezelfde breedte, maar door negatieve ervaringen wordt de negatieve snelweg breder. Je kunt die niet terug versmallen, maar je kunt wel de positieve snelweg verbreden.’