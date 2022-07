Zomer in het museum: 10 lifestyle-expo’s die je niet mag missen in onze buurlanden

Amsterdam: Mous Lamrabat hertekent de wereld

De Gentse mode- en magazinefotograaf Mous Lamrabat maakte in 2019 een reuzensprong met zijn eerste solo-expo Mousganistan in Sint-Niklaas. Opdrachtgevers uit de hele wereld volgden, en nu bevestigt ook Blessings from Mousganistan in het Amsterdamse fotografiemuseum Foam zijn internationale status. Lamrabat, als Belg met Marokkaanse roots zelf een mix van twee werelden, schetst er met de nodige humor een hybride wereld waarin westerse consumptiesymbolen en Noord-Afrikaanse tradities versmelten.Daarbij versterkt de beslotenheid van de museumsetting nog de indruk dat je in een fantasie bent gestapt. Afwisselend bevreemdend en bevrijdend, it’s the end of the world as we know it.

Tot 16 oktober

Amsterdam: duurzaam design

Volgens designscholen denken de jongste generaties ontwerpers duurzamer dan ooit tevoren. It’s our f***ing backyard in het Stedelijk Museum licht een sluier op van de vele innovaties die nu al in de steigers staan. Een tapijt van dennennaalden, servies van koeienbloed, een lampje van sinaasappelschillen of een stoel van paardenmest: het zijn maar enkele van de tachtig projecten die de curatoren wereldwijd verzamelden voor deze curieuze en tegelijk hoopgevende expo.

Tot 4 september

Sunne, een lamp op zonne-energie van Marjan van Aubel (2022). © GF / Stedelijk Museum Amsterdam

Hamburg: vergeten modefotografe

Ook voor de modefotografie geldt dat vrouwen wel eens tussen de plooien van de geschiedenis vallen. De zesde Hamburgse fotografietriënnale vult de leemte met een retrospectieve van mode- en magazinefotografe Charlotte March, destijds bekend van haar werk voor Duitse vrouwenbladen, maar ook Vogue Italia, Vanity Fair en Harper’s Bazaar. Een driehonderdtal werken belichten haar veelzijdigheid, van haar eerste documentairefoto’s van het naoorlogse Hamburg en het toen nog ongerepte eiland Ischia in de baai van Napels tot haar mode- en reclamefotografie, boordevol zelfbewuste vrouwen die drinken en roken en – hoogst zeldzaam in die tijd – zwarte modellen. Tot slot wordt er ook terugblikt op haar befaamde boek uit 1977 ‘Mann, oh Mann’, een ode aan het mannenlichaam door vrouwenogen.

Tot 4 september

Vrij en zelfbewust: het vrouwenbeeld van fotografe Charlotte March. © GF / Charlotte March / Deichtorhallen Hamburg / Sammlung Falckenberg

Hyères: wonen in de roaring twenties

Het designfestival in Hyères en het interieurarchitectuurfestival in Toulon vonden eind juni plaats, maar de bijhorende expo’s lopen gelukkig tot het najaar. Zo is er in de Villa Noailles, een realisatie van Robert Mallet-Stevens en zelf een parel van het vroege modernisme, Intérieurs modernes, over de transformatie van de woonomgeving in Frankrijk en elders in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Gestoffeerd met meesterwerken uit de designcollectie van het Centre Pompidou belicht deze expo verschillende facetten van de omwentelingen: van de totaalaanpak van Le Corbusier en Charlotte Perriand en de toenadering tussen de architectuur en de decoratieve kunsten tot het toenemende belang van licht, lucht en ruimte en de nieuwe relatie met de natuur.

Tot 30 oktober

Een uitschuifbare tafel en stoel van Charlotte Perriand uit 1927.

Londen: mode uit Afrika en de man in de mode

Het V&A zit deze zomer niet verlegen om niet te missen mode-expo’s. Africa Fashion is een ambitieuze poging om het Afrikaanse continent eindelijk een centrale rol in het modegebeuren toe te kennen. De tentoonstelling zet niet alleen designers voor het voetlicht, maar maakt je ook wegwijs in lokale modetrends en belicht de invloed van de dekolonisatie en moderne communicatietechnologie. Daarnaast kun je er nog steeds Fashioning Masculinities meepikken, over de kleurrijke geschiedenis van de mannenmode. De opstelling van de meer dan tweehonderd outfits en kunstwerken zet verschillende visies en tijdperken tegenover elkaar. Blikvangers zijn onder meer enkele rode loper-outfits van Harry Styles, Billy Porter en David Bowie. Ontwerpen van Alessandro Michele, Rick Owens en Raf Simons illustreren ondertussen de volgens modecurator Claire Wilcox “ongeziene creativiteit” in de huidige mannenmode.

Van 2 juli tot 16 april 2023, Fashion Masculinities tot 6 november

Harry Styles in Gucci’s herfstcampagne van 2019, onder de creatieve leiding van Alessandro Michele. © GF / Gucci / V&A

Londen: uit de archieven van Tiffany & Co.

Tiffany & Co. viert zijn 185ste verjaardag in de Saatchi Gallery met Vision & Virtuosity. Voor de gelegenheid werden meer dan vierhonderd objecten uit de archieven opgediept, van de oprichting in New York in 1837, koninklijke opdrachten en de haute jaoillerie tot creatieve spilfiguren als Elsa Peretti. Pronkstukken zijn de zogenaamde Tiffany Diamond, met ruim 128 karaat een van ’s werelds grootste en meest zeldame gele diamanten, een recent verworven diamant van meer dan tachtig karaat en Audrey Hepburs originele Givenchy-jurk uit Breakfast at Tiffany’s. Voor de gelegenheid zijn ook t-shirts, hoodies, skateboards en andere collabs met kunstenaars en merken verkrijgbaar.

Tot 19 september

Een broche van Tiffany & Co. voor Elizabeth Taylor. © GF / Tiffany & Co. / Saatchi Gallery

Parijs: gastronomie en tafelmanieren

Foodies testen hun smaakpapillen in de tentoonstelling Banquet in de Cité des sciences et de l’industrie. De opening ervan vorig najaar viel samen met de elfde verjaardag van de erkenning van de Franse gastronomie als cultureel erfgoed door de UNESCO. Dankzij de ruime inbreng van de Franse sterrenchef Thierry Marx is enig chauvinisme ook nooit ver weg, maar de makers slagen wel in hun poging om de ultieme tentoonstelling over koken en eten te brengen. Bezoekers wandelen thematisch van keuken tot tafel en worden op een interactieve, vaak speelse manier ondergedompeld in de technische en chemische aspecten van het culinaire gebeuren, maar ook de sociologische en antropologische. Een expo waarbij je niet honger blijft zitten.

Tot 7 augustus

Banquet is een interactieve tentoonstelling over koken en eten. © GF / E. Laurent / EPPDCSI

Parijs: Elsa Schiaparelli en co.

Jean Cocteau, Salvador Dalí, Cecil Beaton, Man Ray: het Musée des Arts Décoratifs brengt tijdgenoten van een van de meest gesofisticeerde ontwerpsters van de vorige eeuw samen in Shocking! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli. Centraal staan haar banden met de Parijse avant-garde van de jaren twintig en dertig, maar te midden van alle schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s en keramiek zijn het vooral Schiaparelli’s silhouetten en accessoires – ruim 270 in totaal – die de show stelen. Bijdragen van John Galliano en andere modeontwerpers onderstrepen haar blijvende invloed.

Van 6 juli tot 22 januari 2023

Een detailopname van de mantel Phoebus uit Elsa Schiaparelli’s herfst-wintercollectie 1937-1938 (links), en avondjurk uit 1937, ontworpen met Salvador Dalí (rechts). © GF / Valérie Belin (links) / Philadelphia Museum of Art (rechts)

Rijsel: Belgische geurinstallaties

Sigarettenrook, zweet, tandpasta of rottende etensresten: geen geur laat Peter de Cupere onberoerd. De Belgische kunstenaar maakte de afgelopen 25 jaar honderden installaties rond de beleving en perceptie van geuren. In het kader van het culturele festival Lille3000 kun je enkele daarvan ontdekken in de Sainte-Marie-Madeleine-kerk en het Maison Folie Moulins, rond actuele thema’s als luchtvervuiling en bosbranden. Een olfactorisch tapijt van Perzische kruiden dat gaandeweg in een woestijnlandschap verandert, verwijst dan weer naar de impact van de opwarming van de aarde op de vruchtbaarheid van de bodem.

Tot 2 oktober

Flower Fragum Cardamomi (2012, links) en Smoke Cloud (2013, rechts) van Peter de Cupere, nu te zien in Rijsel. © GF / Maxime Dufour Photographies

Rotterdam: vrouwelijk designgeweld

Here We Are! in de Kunsthal brengt meer dan honderd vrouwelijke ontwerpers van de afgelopen honderdtwintig jaar samen. Sommige namen zijn allesbehalve onbekend. Zo zijn er onder meer sieraden van Jeanne Toussaint, de Belgische die decennialang de artistieke leiding had over Cartiers juwelencollectie, meubelontwerpen van Charlotte Perriand en recenter werk van ronkende namen als Patricia Urquiola en Inga Sempé. Ook schattenjagers worden op hun wenken bediend. Zo maak je kennis met Galina Balashova, de interieurontwerpster van de ruimtecapsules in de hoogdagen van de Russische ruimtevaart en onderstrepen historische en actuele ontwerpen de voortrekkersrol van vrouwen inzake maatschappelijk geëngageerd design.

Tot 30 oktober