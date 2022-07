Van optische illusies tot wandelen met alpaca’s: vijf weekenduitjes om in de agenda te zetten

Nog een gaatje vrij in je agenda dit weekend? Vijf tips om je tijd verantwoord doch plezant in te vullen.

Een bezoek aan het Museum of Illusions in Brussel

Het leven is één grote desillusie, maar een bezoek aan het nagelnieuwe Brusselse Museum of Illusions hoeft dat gelukkig niet te zijn. Zoals de naam het al suggereert staat de optische illusie in dit museum centraal. Wat is echt en wat niet? In een tijd waarin standpunten razendsnel worden ingenomen, wil dit museum bezoekers met de neus op de feiten drukken. ‘Kijk eerst goed of jouw perceptie de juiste is, want het is best mogelijk dat de ander iets ziet wat jij niet ziet. En dat perspectief is misschien wel waardevoller dan jouw ervaring’, klinkt het bij museumdirecteur Damir Cicak. Een oefening in empathie voor jong en oud.

Kaasmarkt 22, Brussel, info en tickets via illusionbrussels.be

Openluchtcinema (Gent, Brugge, Brussel)

Een heldere hemel, zwoele temperaturen en een gezellige grasmat: zomercinema’s zijn voor dertigplussers wat festivals zijn voor prille twintigers. Het filmaanbod in dit soort pop-up cinema’s is vaak wat alternatiever, en dat geldt vaak ook voor de bijbehorende catering – iets wat wij alleen maar toejuichen. Ook qua locaties is er voor elk wat wils. In Brussel is er tot 15 juli nog een rondreizende openluchtbioscoop Bruxelles fait son cinéma, met een mix van bekende en onbekende films. In Brugge kan je elke zaterdag op de site van Kasteel Les Fayards kijken naar filmklassiekers als The Breakfast Club en Rocketman. Bijtanken in de pauze doe je in de gelijknamige zomerbar. In de Glasfabriek in Gent kan je deze zomer niet alleen eten en drinken, maar ook film kijken. Ook hier wordt er gekozen voor filmklassiekers als Grease, Call me by Your Name en Coco.

De programma’s vind je hier terug:

Bruxelles fait son cinéma

Fayard in Brugge

Glasfabriek in Gent

Vlaanderen feest, Brussel danst

De Vlaamse feestdag stevig vieren? Het kan zowat het hele weekend in Brussel. Het aanbod aan activiteiten is enorm: van gegidste wandeling en fietstochten tot kleine festivals en animatie voor kinderen. Met ‘Zicht op Zuid’ is de aandacht zaterdag gericht op de onderkant van de stad, waar elke wijk het beste van zichzelf laat zien met workshops, wandelingen en zelfs karaoke en circus. Meer richting centrum is er 11 juli dan weer ‘Brussel Danst’, waar je onder meer kan rollerskaten, speeddaten, muren verven of het parlement bezoeken. Keuzestress gegarandeerd.

Meer info via brusseldanst.be

Op stap met de alpaca’s

Dieren aaien haalt je cortisollevels naar beneden, ideaal voor wie pre-vakantie nood heeft aan een weekendje ontprikkelen. In het Limburgse Bocholt kan je wekelijks op stap met een paar alpaca’s. Op de Alpacaboerderij krijg je een korte uitleg over hoe je met de dieren moet omgaan en vervolgens ga je in groep op stap, met elk zo’n beest aan de hand. De alpaca’s lopen mee op hun eigen tempo en dwingen je zo af en toe om stil te staan bij je omgeving, als een soort schattige meditatiegoeroe. Het feit dat de diertjes er met hun pluizige vacht ook nog eens ontzettend schattig uitzien, is mooi meegenomen. Achteraf krijg je nog een drankje in de kantine, al moet je daar geen al te grote luxe van verwachten.

Meer info over de alpaca’s, de wandeling en de prijzen vind je hier

Dompel je onder in de Indiase architectuur

Iets verderop in Limburg is er de nieuwe expo van de Indiase architect Balkrishna Doshi in de C-mine. Hij wordt beschouwd als een van de zeldzame modernisten van zijn land. Zijn werk valt op door de bijzondere integratie van traditionele materialen in moderne, vaak imposante gebouwen. De expo geeft een overzicht van enkele ijkpunten uit de boeiende carrière van de intussen 90-jarige Doshi aan de hand van tekeningen, maquettes en kunstwerken uit zijn archief en studio. Ook foto’s, video’s en grootschalige installaties gunnen je een blik op de wondere wereld van de Indiase architect, die nauwe banden had met andere invloedrijke vakgenoten als Le Corbusier en Christopher Alexander.

De expo loopt van 2 juli tot 6 november 2022 in de C-mine in Genk. Bekijk de website voor meer info en tickets. Knack Weekend geeft 500 tickets voor de expo weg. Meedingen naar een ticket kan via knackweekend.be/expodoshi