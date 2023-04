Van een dakboerderij tot kunst in Hasselt: 5 inspirerende weekend-uitjes

Op zoek naar leuke activiteiten om inspiratie op te doen de komende dagen? Wij verzamelden de leukste expo’s en evenementen van de kust tot Limburg.

Duik in het vissersleven op de fototentoonstelling van Diego Franssens

In de documentaire ‘Een jaar op zee’ vaart Wym Lybaert mee met de vissers van onze kust. Naast de televisiereeks, is er ook een fototentoonstelling rond de visserij. Fotograaf Diego Franssens legde in 28 portretten de vissers vast en brengt zo een ode aan de visserij. Hij zocht de vissers op in hun pakhuis of op hun schip. Je kunt de foto’s vinden op drie verschillende locaties: op de strandcabines aan de dijk in Nieuwpoort, aan de vistrap in Oostende en aan Seafront in Zeebrugge.

dekust.be

Proef van de lente tijdens een bezoek aan de dakboerderij van PAKT

Nu de lente in het land is opent de dakboerderij van PAKT in het Antwerpse Groen Kwartier weer z’n poortjes. Benieuwd naar wat er allemaal groeit, bloeit en scharrelt op de daktuin? Op verschillende dagen kun je aansluiten bij een rondleiding die je inzicht geeft in de werking van de dakboerderij. Daarnaast is het ook gewoon een rustgevende omgeving vlakbij het centrum van de stad. De rondleiding start op het binnenplein van PAKT.

De eerstvolgende wandelingen vinden plaats op woensdag 12, zondag 15 en woensdag 19 april. Boek je tickets via pakt-antwerpen.be.

Lumineus lichtfestival in Alden Biesen

Het evenement Lumineus vindt bij valavond plaats op 8 april en staat in het teken van live muziek, lichtkunstwerken, vertellingen, acrobatie, hapjes en drankjes, gezelligheid en kinderanimatie. De locatie voor dit lichtspektakel? De mooie natuur van Alden Biesen. Trek er gerust met verschillende generaties heen, want het is een evenement voor jong en oud.

visitlimburg.be

Lumineus

Z33 dompelt je onder in de wondere waterwereld

We blijven nog even plakken in Limburg voor de nieuwe expo’s van Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur in Hasselt. De gemene deler van de tentoonstellingen is water.

De tentoonstelling River of Rebirth bekijkt water als bron van verhalen over schepping en verwoesting, over leven en dood.

Water is niet alleen een levensbron, maar brengt ook rust en kalmte en draagt bij aan onze geestelijke gezondheid. In de tentoonstelling Healing Water ligt de focus op de helende kracht van water. De kunstenaars en ontwerpers – waaronder Sep Verboom, Juul Hagemeier, Nanno Simonis – verwijzen naar deze eigenschappen van water.

In FORMAT 2023 tonen recent afgestudeerde ontwerpers en architecten hun werk in een groepstentoonstelling. Er werd voor het eerst rond een gezamenlijke thematiek gewerkt. De zeven laureaten bestuderen onze dagelijkse interacties met water vanuit hun eigen perspectief.

Z33.be

‘When the body says yes’ in het FOMU

In het Antwerpse fotomuseum loopt momenteel de immersieve tentoonstelling ‘When the body says yes’ van Melanie Bonajo. Volgens de kunstenaar kan aanraking een krachtige remedie zijn voor de hedendaagse epidemie van eenzaamheid. Bonajo brengt een groep internationale genderqueer mensen samen om “huidschap” te vieren.

fomu.be