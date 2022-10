Ssssst! Zondag 30 oktober is de Dag van de Stilte

We leven in een behoorlijk lawaaïerige wereld en snakken allemaal wel eens naar rust, al dan niet auditief. Zondag is de Dag van de Stilte, dus dit weekend heb je de perfecte reden voor een stille activiteit.

Een dauwwandeling in een van de amper 9 stiltegebieden van Vlaanderen, het is misschien niets voor nachtuilen, maar vroege vogels kunnen onder andere in Wortel-Kolonie en De Liereman in Oud-Turnhout terecht.

Mag het ook overdag, dan zijn er bijvoorbeeld in Geraardsbergen meditatieve en bosbad- wandelingen die vertrekken bij De Helix, het duurzaam educatiepunt.

In Aarschot kan je op de schapenboerderij Het Nijswolkje aan yoga doen en op de Kalmthoutse Heide organiseren ze een stilte-activiteit mét opdrachten voor het hele gezin, waar je gelukkig niet de hele tijd stil voor hoeft te zijn. Eerder een zittend gat dan onrustige benen? Dan is een lezing over stilte door Joris Capenberghs in de Abdij van Averbode (op 2 november) misschien meer iets voor u.

Meer info en alle activiteiten vind je op dagvandestilte.be

Wil je gewoon zelf de stilte opzoeken, dan kan dat in één van Vlaanderens 9 officiële stiltegebieden. Info op www.natuurpunt.be