Samen een strand schoonmaken of Art Deco bewonderen: dit zijn onze Weekendtips voor 22 en 23 maart

Of je nu de handen uit de mouwen wil steken voor een schonere kust, unieke koopjes wil scoren of architecturale parels wil bezoeken: dit weekend is het allemaal mogelijk. Dit zijn vijf locaties waar je je eerste lenteweekend kunt doorbrengen.

Eneco Clean Beach Cup, Blankenberge

Een dag doorbrengen op het strand terwijl je goed doet voor de planeet? Samen met zo’n 25 Belgische en Nederlandse strandbars en surfclubs kun je dit jaar weer deelnemen aan een grote strandschoonmaak. Het opgeraapte afval wordt in containers van Renewi verzameld en verwerkt tot secundaire grondstoffen. De hoofdlocatie is ditmaal Blankenberge. Daar wordt zondag ook een nieuwe sport geïntroduceerd door Arno The Kid: ‘durfen’ , een samentrekking van ‘dirt’ en ‘surfen’, waarbij je rodeogewijs op een surfplank over een zee van plastic afval surft. De sport werd uitgevonden om de afvalproblematiek aan zee te belichten.

Zondag 23 maart 2025, Beach Club Blankenberge, Zeedijk 245, 8370 Blankenberge, gratis, meer info hier



Goegekregen Rommelmarkt, Antwerpen

Om in het thema van hergebruiken te blijven: deze zondag kun je kuieren over 1000 lopende meter aan rommelmarktstandjes op de overdekte parking van cinema Kinepolis. Verschillende standhouders komen er hun tweedehands kledij, meubels en andere hebbedingen verkopen aan een schappelijke prijs. De markt is goed bereikbaar met de fiets, auto en het openbaar vervoer.

Zondag 23 maart 2025, Parking Kinepolis, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, gratis, meer info hier



Archive Sample Sale Castart & Our Sister, Antwerpen

De Antwerpse kledingmerken Castart en Our Sister organiseren een archive sample sale. Hier kan je tegen een lagere prijs kledij scoren uit voorgaande collecties van beide merken. Castart is een herenmodemerk dat focust op kleurrijke, tijdloze kledij. De vrouwelijke tegenhanger Our Sister brengt minimalistische, verfijnde stukken. Bovendien zetten ze beide in op duurzame productieprocessen.

Donderdag 20 maart 2025 tot en met zondag 23 maart 2025, Begijnenstraat 23

2000 Antwerpen, betaling met cash of kredietkaart, meer info hier



BANAD Festival, Brussel

Liefhebber van architectuur en design? Dit jaarlijkse festival in Brussel viert de schoonheid van Art Nouveau en Art Deco. Tijdens exclusieve rondleidingen krijg je de kans om normaal gesloten gebouwen van binnen te bewonderen. Denk aan sierlijke glas-in-loodramen, elegante smeedijzeren details en verfijnde mozaïeken. Meer dan 60 locaties nemen deel, dus je krijgt je dag ongetwijfeld gevuld. Veel activiteiten zijn al volgeboekt, dus snel reserveren via de website is de boodschap

Zaterdag 15 maart 2025 tot en met zondag 30 maart 2025, verschillende locaties in Brussel, ticket 13 euro/bezoek, meer info hier



Lenteshopping, Leuven

Het centrum van Leuven viert het begin van de lente door zijn deuren open te zetten voor een decadent shoppingweekend. Op zaterdag én zondag kun je er terecht om je kleerkast aan te vullen. Verschillende winkels die anders gesloten zijn op zondag, zoals de duurzame pop-up van COSH!, zullen open zijn. Bovendien kun je ook genieten van verschillende DJ-sets op straat, een gratis fotobooth en zelfs modeshows.

Zaterdag 22 maart 2025 tot en met zondag 23 maart 2025, Leuven centrum, gratis, meer info hier