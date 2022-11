Oui, Paris: de beste shop- en eetadresjes in Le Marais en Canal Saint Martin

De hippe wijken Le Marais en Canal Saint Martin herbergen heel wat leuke shop- en eetadresjes. Het team van het Franse sneakerlabel Veja woont en werkt in Parijs en verzamelde hun favorieten voor ons. Hier moet je zijn voor lekkere croissants, een relaxte sfeer en stijlvolle boetieks in de gezelligste wijken van Parijs.

Sébastien Kopp en François-Ghislain Morillion richtten in 2004 het Franse sneakerlabel Veja op. Intussen hebben ze shops in Parijs, Berlijn, Bordeaux en New York geopend. Om ook ruimte te geven aan andere merken, richtte het duo in 2010 de concept store Centre Commercial op, waar lifestyle-items en kleding voor mannen, vrouwen en kinderen te vinden is.



Centre Commercial verkoopt producten van merken die transparant zijn over hun productieketen en een ecologische en sociale aanpak hanteren. Ook wordt de ruimte gebruikt voor boeklanceringen, zoals die van ‘The World Is On Fire But We’re Still Buying Shoes’ van Alec Leach.

De boetiek in de Rue de Marseille bevindt zich in de wijk Canal Saint Martin, de buurt boven Le Marais waar altijd wel iets te beleven valt. De historische wijk Le Marais in het derde en vierde arrondissement was lang de Joodse buurt van Parijs en ook een centrum van handel. Vandaag is het een van de gezelligste buurten van de hoofdstad van Frankrijk, dankzij de talrijke bars, restaurants, galerijen en boetieks. In het tiende arrondissement vind je de warme, dorpse buurt Canal Saint Martin. Hier kan je even tot rust komen met een koffie en kuieren door de gezellige straatjes rond het kanaal.

Waar shopt, eet en drinkt het team van Veja in de wijken Le Marais en Canal Saint Martin? Ontdek het op onderstaande kaart.