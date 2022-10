Nieuw in Leuven: wielerhub, bridal shop en slow kitchen

Om meteen op de planning te zetten… De shop-met-café van Peloton de Paris, de bruidswinkel van Karolien Verstraeten én een fris slow food-concept. Helemaal nieuw in Leuven!

Het is weer druk in Leuven… Niet alleen mode- en horecaketens zetten er steeds vaker voet aan wal. Ook deze drie Belgische initiatieven kozen recent voor de studentenstad.

Peloton de Paris

Niet zo gek voor de fietsstad bij uitstek… Na Mechelen krijgt ook de Leuvense Vismarkt een fietswinkel annex cycling café. Het Belgische label munt uit in performante wieleroutfitjes én community-building. Parkeer je koersfiets gewoon in de winkel en blaas uit aan de toog met koffie, iets fris of een hap. Naast hun eigen lijn ligt er ook goed gerief van andere kwaliteitsmerken, plus voedingssupplementen en natuurlijke sportvoeding voor de hongerklop. Je rolt hier ook zo naar buiten op een nieuwe tweewieler van Meter Bikes.

Peloton de Paris Leuven, Vismarkt 10A. Meer info via pelotondeparis.cc

Slō

Bij Slō pairt interieurdesigner Margo Voets slow food met slow living. Eenvoud primeert er, zowel in het minimalistische interieur als op het seizoensgebonden menu. Je kan er terecht van donderdagavond tot en met zondagnamiddag voor brunch, wine & dine of de uitgebreidere aperoplank. Alles puur en lokaal: kazen, koffie, wijnen en sapjes komen allemaal van bij ondernemers in de buurt. De nieuwe bar nodigt af en toe ook jonge guest chefs uit. Zo kunnen ze zelf een menu uitwerken en hun naam letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten.

Foto Eva Verbeeck

Slō Leuven, ​Naamsestraat 16. Meer info via sloleuven.be

Karolien Verstraeten

Nog nieuw in Leuven: op 26 oktober opent de ontwerpster een tweede bruidswinkel, pal in de Diestsestraat. Je krijgt hier veel meer dan een trouwjurkenshop. Kleedsters geven er deskundig advies in een huiselijke omgeving. Dat zijn meteen ook de professionals die je outfit zullen maken en retoucheren in het atelier. Ambachtelijke productie dus, met enkel Europese stoffen. Naast bruidsplunjes vind je er tevens het Jardin d’Amour-concept terug. Dit is een heuse bridal hub met schoenen, juwelen, herenpakken, een fotograaf en grafisch ontwerper.

Foto Ellen Claes

Karolien Verstraeten Leuven, Diestsestraat 180. Meer info via karolienverstraeten.com en jardindamour.be