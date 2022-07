Muziek, kunst en bier: vijf uitjes voor een heerlijk zomers weekend

Weet je niet wat te doen tijdens het weekend en heb je geen zin om te luieren in de zetel of de tuin? Knack Weekend tipt vijf uitjes om het beste uit je weekend te halen.

Zet de Gentse Feesten in tijdens het openingsweekend

De Gentse Feesten gaan dit weekend weer van start. Onder het motto ‘De Wedergeboorte’ probeert stad Gent beter dan ooit het leven te vieren met tien dagen lang feest op twaalf verschillende pleinen in de binnenstad. Op vrijdagavond 15 juli geeft de traditionele openingsceremonie het startschot van wat belooft een zalige tiendaagse te worden. Heb je zin om te dansen tot in de vroege uurtjes op de beats van DJ Eagl, willen je kinderen al lang Kapitein Winokio eens live zien of willen jij en je vrienden leren rappen? Alles kan, zo is er voor ieder wat wils. Bovendien zijn bijna alle activiteiten en concerten gratis.

Er wordt gretig gedanst, gedronken en gelachen in de Gentse binnenstad vanaf vrijdag 15 juli tot en met zondag 24 juli. Meer info vind je op gentsefeesten.stad.gent.

© Stad Gent

Ga op ontdekkingstocht in Verbeke Foundation

Wie dit weekend wat cultuur wil opsnuiven, maar tegelijk van de zon wil genieten, moet bij Verbeke Foundation in Kemzeke zijn. Het begon 15 jaar geleden als een passieproject van twee kunstverzamelaars, Geert Verbeke en Carla Verbeke-Lens. De collectie, die grotendeels buiten tentoon staat, is op z’n minst uniek te noemen. Installaties gemaakt met stukken autostrade, bouwkranen in samenspel met boomtoppen of opgezette kadavers van koeien zijn maar een greep uit het aanbod. Je kan je bezoek afsluiten met een drankje en een hapje in de centrale serre.

Voor meer info over de unieke kunstverzameling kijk je op https://verbekefoundation.com.

Verbeke Foundation © Kees Couwenberg

Geef je oren de kost op het Walden Festival

Het Brussels Leopoldpark vormt voor één weekend de uitvalsbasis van het Walden Festival. Laat je verrassen door de programmering en ontdek allerlei soorten alternatieve muziek op parels van locaties – zowel in de buitenlucht als binnen. Het festival zet muziek in al haar vormen in de kijker: oosterse muziek, klassieke concerten, bijzondere soundscapes… Uiteraard valt er zoals op andere festivals heel wat extra te beleven.

Neem een kijkje op www.waldenfestival.be en laat je verleiden tot een heuse trip in de wereld van muziek en natuur.

Strijkerskwartet op de vorige editie van het Walden Festival © Walden Festival

Laat je verwonderen door levende standbeelden in Marche

Meer dan honderd levende standbeelden verrijken komend weekend de straten van het Ardense stadje Marche-en-Famenne. Het gratis straatfestival brengt de fascinerende kunstvorm en de romantische straatjes van de stad samen. Statues en Marche is bovendien de grootste samenkomst van levende standbeelden in Europa. Dat moet je gezien hebben.

Meer info vind je op statuesenmarche.be.

© Getty Images

Breng een bezoekje aan de Abdij van Maredsous

Een bezoek aan de Abdij van Maredsous is de trip naar Namen absoluut waard. Geniet van een wandeling op het prachtige domein en bezoek het museum. Beklim ook zeker de toren van het benedictijnse klooster voor een adembenemend uitzicht. Als kers op de taart kan je er genieten van het lokaal gebrouwen Maredsous-biertje met een stukje Maredsous-kaas on the side.

De Abdij is iedere dag van het jaar open voor bezoekers. Op tourisme-maredsous.be vind je meer informatie over de activiteiten, rondleidingen en openingsuren.