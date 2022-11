Mentaal welzijn van jongeren in beeld: bezoek dit weekend een fotografie-expo voor het goede doel

Hoe gaan we om met de mentale weerbaarheid en gezondheid van onze jongeren? Met de nieuwe tijdelijke expo Puzzled Minds wil fotografiecollectief Initials LA de aandacht vestigen op dit moeilijke onderwerp, en tegelijkertijd geld inzamelen ten voordele van therapeutische ondersteuning aan jongeren.

Het gaat niet goed met het mentaal welzijn van vele jongeren. Het ene na het andere onderzoek toont aan dat verschillende tieners en twintigers worstelen met zichzelf en hun omgeving. In mei lanceerde UNICEF nog een rapport over de mentale staat van jongeren wereldwijd. Het geluid klonk hetzelfde in Zweden als in Kenia: onze jeugd staat onder druk.

Ook bij ons liegen de cijfers er niet om. Om het thema op de kaart te zetten en ook zelf een steentje bij te dragen, opent Initials LA op 25 en 26 november een pop-upexpo getiteld Puzzled Minds. Het agentschap vroeg aan zijn fotografen om een beeld te selecteren dat een link heeft met het mentale welzijn van jongeren.

Bijdrage van Damon De Backer © Damon De Backer

Het idee voor de expo is gegroeid uit een persoonlijk verhaal, vertelt Lieze Rubbrecht, agent bij Initials LA. ‘Oprichter Lies Muys merkte dat haar dochter tijdens de pandemie steeds meer worstelde met wie ze was en hoe ze in de wereld stond, waardoor ze op zoek moesten naar ondersteuning. Voor een tiener is het allesbehalve gemakkelijk om te begrijpen wat je op zo’n moment overkomt, en niet iedereen heeft de mogelijkheid of durf om met zijn vragen naar buiten te komen.’

‘Via een vriendin en medewerker bij Tejo, een organisatie die gratis therapeutische begeleiding biedt aan jongeren, kwamen ze in contact met de juiste therapeutische hulp. Maar het idee dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft, bleef hangen bij Lies, waardoor een nieuw zaadje was geplant om met een gepast project Tejo te gaan steunen.’

Bijdrage van Eva Verbeeck © Eva Verbeeck

Puzzels te koop

Maar liefst 24 fotografen nemen enthousiast deel aan de expo, waaronder ook frequente Knack Weekend-fotografen als Jef Boes, Eva Verbeeck, Yaqine Hamzaoui, Jules Emile, Damon De Backer en Jorre Janssens. ‘Het was bijzonder verrassend om te zien welke beelden er binnenkwamen’, zegt Rubbrecht. ‘Iedereen komt af met een beeld dat heel erg wijst op wie zij zijn. Een van onze fotografen gaf direct aan dat ze wilde dat ze in haar eigen jeugd zo’n organisatie had gekend.’

De expo vertrekt van ILA Foundation, een aftakking van het agentschap waarmee ze jaarlijks hun steentje willen bijdragen. ‘Elk jaar zoeken we een goed doel dat we willen steunen’, legt Rubbrecht uit. ‘Zo hebben we vorig jaar een kalender verkocht onder het motto Make 2021 Sexy Again, ten voordele van een vzw die zich inzet voor de rechten van sekswerkers in België.’

Bijdrage van Jef Boes © Jef Boes

Ook bij Puzzled Minds zullen de 25 foto’s verkocht worden als posters (35 euro) en als art prints in verschillende groottes (vanaf 90 euro). ‘En er zullen ook een gelimiteerd aantal puzzels van de werken verkocht worden (75 euro) als knipoog naar de expo.’