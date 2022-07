Kort maar krachtig: 17 zomerse pop-ups in Knokke-Heist

Dé pop-uphoofdstad van het land? Die titel mag Knokke-Heist ook deze zomer op zijn naam schrijven.

LABELLOV

De meest recente it-bags, vintage handtassen en unieke collector’s items wachten op een nieuwe eigenaar in de pop-up van webshop Labellov. Je kunt er ook zelf je eigen designerstukken verkopen. (Tot 29 augustus)

Zeedijk-Het Zoute 797, labellov.be

MIEKE DIERCKX X ANNA ROSA MOSCHOUTI

Artisanale handtassen die bedacht worden in Westerlo en handgemaakte juwelen uit Antwerpen: Mieke Dierckx en Anna Rosa Moschouti vormen deze zomer een perfect match. Dierckx lanceerde haar label tien jaar geleden en laat je voor de gelegenheid ook een blik werpen op haar nieuwe wintercollectie.

(Tot 2 oktober)

Zeedijk 689-690, miekedierckx.be, annarosamoschouti.com

Les Jumelles. (c) Valeriya Maltsava

LES JUMELLES

Een collab met de Bijenkorf dit voorjaar, bijna 170.000 volgers op Instagram, een eigen label sinds 2021: het gaat hard voor de Antwerpse onlineboetiek Les Jumelles. Oprichtster Magalie Aerts keert ook dit jaar terug naar de badstad met een tijdelijke dameswinkel. Trendy jurken, in het oog springende kleuren, grafische prints: het zomergevoel spat ervan af.

(Tot september)

Zeedijk 654, lesjumelles.be

ZEEDIJK278

Cloë Daem runt de webshops april3 en june15, vader Walter werkte bij een uitgeverij en had zelf ook twee boekhandels. Hun pop-up brengt geschenkideeën van vooral kleinere, Belgische ondernemers samen in een ruim pand, denk aan boeken voor het hele gezin, kleding, de zonnebrillen van Komono, wijn en mocktails. (Tot eind augustus)

Zeedijk 278, @zeedijk278

ZEEDIJK278

PAULETTE IN ’T STAD

Vintagedealer en interieurvormgeefster Paulette Van Hacht opende in 2015 haar eerste pop-upwinkel in Lier. In 2017 volgde de meubelwinkel Paulette in ’t Stad in Antwerpen, vorig jaar een eigen interieurlabel onder de naam May I Come In, ontwikkeld in samenwerking met haar moeder, die binnenhuisarchitecte is. Dit voorjaar deed ook Stukken van Mensen een beroep op haar expertise. Haar pop-up biedt onder meer vintage meubilair en verlichting, handgemaakte tapijten, kussens en gordijnen en tableware. (Tot 28 augustus)

Zeedijk 735, pauletteintstad.com

ESCAPE AUTHENTIC LIFESTYLE

Tania en Bernard van Escape Authentic Lifestyle verloren hun hart aan Zuid-Afrika. Ze brengen de liefde sinds acht jaar over in hun interieurzaak op de Kustlaan, die onder meer zitmeubelen, keramiek en etnische kunst aanbiedt. De pop-up op het Rubensplein is al even eclectisch en knipoogt naar het strand en de terrassen van appartementen.

Zeedijk-Albertstrand 567, escape-lifestyle.be

Escape Authentic Lifestyle

CKDN WITH FRIENDS

Bezielster Caroline Degeyter werkt voor haar CDKN-multibrandstores samen met jonge Belgische ondernemers. Ondertussen zijn dat er al meer dan negentig. Je ontdekt ze voor het zevende jaar op rij in deze tijdelijke, maar seizoensoverschrijdende pop-up, die onder meer mode, tafelaccessoires en food aanbiedt. (Tot voorjaar ’23)

Lippenslaan 166, cdknwithfriends.com

CDKN

LA TROUVAILLE

Lauren De Maere van de gelijknamige Knokse juweliersfamilie trad in 2020 in de voetsporen van de drie generaties die haar voorgingen. Met de juwelenlijn en webshop La Trouvaille by De Maere combineert ze handwerk met moderne technologie, en in de bijbehorende pop-up biedt ze ook vintagestukken aan. (Tot 21 augustus, enkel in het weekend)

Koninginnelaan 7, latrouvaillejewelry.com

JUTTU

Nieuwpoort verwelkomde eind mei de achtste vaste winkel van deze Belgische conceptstore, maar na een eerste keer in 2021 is ook de pop-up in Knokke-Heist terug van weggeweest. Het modeaanbod voor hem en haar wordt zorgvuldig gecureerd met oog voor duurzaamheid, en aangevuld met onder meer interieurspullen en al dan niet essentiële benodigdheden voor op de zeedijk en het strand. (Tot eind september)

Lippenslaan 253-255, juttu.be

Juttu

MAGELLAN

De Gentse galeries Barbé Urbain en Atelier Ecru brengen deze zomer kunst en design samen onder de naam Magellan. De verwijzing naar de Portugese ontdekkingsreiziger zinspeelt niet alleen op de selectie met veel jong, opkomend talent, maar ook op het parcours, doorheen de verschillende kamers van de modernistische woning die Huib Hoste in 1924 bouwde en nu deze pop-up herbergt. (Tot 28 augustus)

Dumortierlaan 8, thisismagellan.com

STEEL DREAMS

Stalen deuren en ramen, maar ook wanden en vloeren in staal of spiegels, serres en kasten: Steel Dreams uit Essen maakt ze op ambachtelijke wijze. Het door jonge ondernemers gedragen bedrijf startte kleinschalig in 2016, maar kende een snelle groei. Met zijn eerste zomerstek speelt het nu in op de levendige renovatiemarkt aan de kust.

Alfred Verweeplein 17, steeldreams.be

KUNOKA

Het Belgische schoenenlabel Kunoka staat voor stijlvolle sneakers, sandalen, muiltjes en laarzen met een twist. De derde pop-upstore met de huidige zomercollectie belooft zelfs instant happiness aan je voeten. (Tot 28 augustus)

Zeewindstraat 3, kunoka.com

Kunoka

JUNE 21

Onderneemster Océan Neslany is pas 24, maar inmiddels beperkt haar merk June 21 – haar verjaardag – zich niet meer tot modieuze juwelen. Vorig jaar kwamen er toilettassen van badtextieloverschotten bij, bikini’s, kimono’s, blazers en jurken waarin haar populairste armband verwerkt zit. Tel daarbij de handtassen en accessoires van Clio Goldbrenner, de kleinoden van Komono en de Antwerpse modecollectie Liv The Label, en je hebt een zaak waar vrouwen een volledige summerproof outfit kunnen vinden, aldus Neslany. (Tot eind september)

Kustlaan 39, june21.be

C’EST INTERDIT

De modecollectie van Peggy Vanwelden debuteerde slechts een jaar geleden, maar misstaat niet in Het Zoute. Frisse zomerjurken en kimono’s, tijdloze klassiekers, comfortabele lounge- en knitwear in zachte materialen: dit label heeft het vakantiegevoel in zijn DNA zitten. (Tot maart ’23, gesloten op dinsdag en woensdag)

Kustlaan 147, cestinterdit.com

Oh! My Paws

OH! MY PAWS

Een marketingstudente en juweliersdochter uit Knokke-Heist adopteert een hond, begint tijdens de coronacrisis leibandjes te decoreren en is na online succes nu internationaal actief: Inès Goulaf, 21, schrijft met Marley and Me een succesverhaal. In haar Oh! My Paws-speciaalzaak vind je ook hondenjasjes, de betere hondenvoeding en andere verwennerij. (Tot april ‘23)

Duindistelstraat 8, ohmypawsknokke.com

PARA LOCO

Een zomerse make-over van je interieur? Deze ‘happy’ pop-up heeft zowat alles wat je je maar kunt wensen, Centraal staan de collecties van initiatiefneemsters Valérie Maenhout van Val Pottery (keramiek) en Rebecca Van Loocke van Rebo home (interieurtextiel), die met dezelfde positieve vibes samen ook lampen en tapijtlopers maken onder de naam Kapsul Collection. Ook maatwerkliefhebbers worden op hun wenken bediend. (Tot 9 oktober)

Ebbestraat 8, kapsulcollection.be

Twentytwo eatery

TWENTYTWO

Moe gewinkeld? In deze pop-up kun je weer op krachten komen in de lunch eatery van Sofie Dumont of ’s avonds een drankje bestellen in de champagne- en cocktailbar met inbreng van het jonge Belgische meubelmerk Ervins. Ook het winkelaanbod mag er zijn, met onder meer het knitwearlabel van Cesar Casier, het modelabel van Laura Praet, huidverzorging van Routinely, lederwaren van Octogony, juwelen van Billion Avenue, sandalen van Birkenstock en het Antwerpse vintagelabel le freddie. (Tot 15 september)

Albertplein 22. twntytwo.be