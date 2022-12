KMSKA toont 100 werken van amateurkunstenaars

In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is donderdag De Nationale Expo geopend, een tentoonstelling van 100 werken van amateurkunstenaars. De werken werden geselecteerd door een professionele jury en het brede publiek na een wedstrijd waaraan meer dan 2.500 kunstenaars deelnamen.

Met De Nationale Expo wil het pas heropende KMSKA naar eigen zeggen tonen dat het niet alleen plaats heeft voor meesterwerken van gevestigde waarden door de eeuwen heen, maar ook voor minder bekend talent. De deelnemers werkten allemaal iets uit rond het thema ‘Aanbidding door de Koningen’ van Rubens, een van de topstukken van het KMSKA.

Vijftig van de winnende kunstwerken werden door een jury geselecteerd, de overige 50 door een publiekswedstrijd waarvoor 125.000 mensen hun stem uitbrachten. ‘Alle beeldende kunsten kwamen aan bod en iedereen kon meedoen, ongeacht de ervaring’, zegt Erika T’Jaeckx, directeur van medeorganisator museumPASSmusées. ‘Dat heeft heel wat mensen overtuigd om met hun talent naar buiten te komen. De Nationale Expo is voor ons een manier om nog meer mensen bij musea te betrekken. Want geef toe: wat spreekt meer aan dan een eigen plek in het museum?’

De wedstrijd kreeg ook een kleinere kinderversie, De Nationale Ket-expo, in samenwerking met Ketnet. Tien kinderen veroverden zo eveneens een plekje in het museum met hun creaties. Alle kunstwerken van De Nationale Expo worden donderdag ook geveild ten voordele van De Warmste Week. De voorbije dagen kon je online deelnemen aan de veiling, donderdag volgt er nog een vernissage in het KMSKA. De expo zelf duurt tot 22 januari.