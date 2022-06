‘Gebruik de gratis polsbandjes’ en vijf andere tips om je kinderen niet kwijt te raken aan de kust

De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) registreerde in de zomer van vorig jaar 860 verloren gelopen kinderen. Een hoog aantal, zeker met het mindere weer van vorig jaar in het achterhoofd. ‘Gebruik de polsbandjes’, klinkt het.

De IKWV waarschuwt in De Zondag ouders die deze zomer een uitje naar de kust plannen om dat slim aan te pakken. Elk jaar lopen er immers vele honderden kinderen verloren op het strand. Vorig jaar, zo maakt de dienst bekend, waren dat er maar liefst 860. Dat is geen record – die ‘eer’ was weggelegd voor de klimatologische topzomer van 2018, toen er in totaal 1.708 kinderen gescheiden raakten van hun ouders -, maar toch erg hoog als je het kwakkelweer van vorig jaar in acht neemt.

De kustreddingsdienst hoopt op alweer een prachtige zomer vol vertier op het strand, en geeft daarom ouders enkele tips mee.

1. Polsbandjes

Gebruik de gratis polsbandjes die je kan oppikken bij reddersposten en toeristische diensten. Daar kan je je gegevens op noteren, zodat je snel gevonden kan worden als je kind toch verloren loopt. Bovendien krijg je er in sommige zaken aan de kust korting mee, bijvoorbeeld wanneer je een ijsje gaat kopen.

2. Afspreekpunt

Spreek op voorhand een duidelijk herkenbare plek af met je kind, waar jullie elkaar kunnen terugvinden. Dat kan een verdwaalpaal zijn, een gebouw of een kunstwerk.

Voor een verdwaald kind kan zo’n hoge stoel best imposant overkomen, zelfs al zit er iemand op die hem of haar kan helpen. Getty

3. Kennismaking met redders

Vertel je kinderen terwijl je je op het strand installeert over de redders, toon hen waar ze zitten en zeg dat ze altijd bij hen terecht kunnen als ze jou even niet vinden. Zo lijken die imposante hoge stoelen en uniformen al een pak minder eng.

4. Baken van herkenning

We weten niet of het in het kleurenpalet van kindliefs garderobe past, maar het kan wel interessant zijn om te opteren voor een badpak, zwembroek of pet in fluokleuren of met een opvallende print. Andersom kan je plekje in de zon herkenbaarder zijn voor je kind met een opvallende parasol of een leuke (zelfgeknutselde) vlag.

5. Snel reageren

Aarzel niet om de redders aan te spreken wanneer je in paniek bent. Hoe sneller je dat doet, hoe kleiner de kans dat je kind kilometers ver afdwaalt.

Voor kinderen op het strand kan letterlijk alles interessanter zijn dan hetin de gaten houden van hun ouders. Getty

6. Blijf kalm en blijf waar je bent

Elkaar toch kwijtgeraakt? Verwittig de redders en strandpolitie. Blijf zelf op de plek waar je zat, zodat je kind je daar treft als het toch gewoon terugkomt, en laat het zoeken over aan de hulpdiensten. (Als je met een groepje bent, kunnen een aantal mensen wel gaan zoeken. Een nuttige tip daarbij kan zijn dat kinderen tijdens het afdwalen vaak met hun zon en de wind in hun rug lopen, zodat ze geen zand of zon in hun ogen krijgen.)

Maar vooral: blijf kalm, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Alle duizenden kindjes die de afgelopen jaren verloren liepen, werden teruggevonden.