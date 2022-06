Fan van erfgoed? Nieuwe lidkaart Herita geeft toegang tot duizend historische plekken wereldwijd

Erfgoedstichting Herita heeft dinsdag haar nieuwe erfgoedkaart gelanceerd. Met de nieuwe Herita-kaart krijgen liefhebbers toegang tot meer dan duizend monumenten wereldwijd. Het lidmaatschap vervangt de Open Monumentenkaart en mikt op een eenvoudiger, directer en internationaler aanbod.

‘Ons werkveld is Vlaanderen, maar liefde voor historische plekken kent geen grenzen’, aldus Herita. De stichting werkt daarom samen met National Trusts wereldwijd. De Britse National Trust is daarvan het oudste en bekendste voorbeeld. Met het nieuwe lidmaatschap wil Herita zelf uitgroeien tot National Trust voor Vlaanderen.

Unieke locaties wereldwijd

De nieuwe Herita-kaart biedt toegang tot alle historische sites en natuurdomeinen die worden beheerd door de stichtingen aangesloten bij de International National Trusts Organisation, kortweg INTO. Leden kunnen dus naast de sites in ons land ook terecht op meer dan duizend unieke locaties in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, enzovoort.

Het lidmaatschap kost 35 euro per jaar. ‘De ledenbeweging zal Herita helpen om belangrijk conserveringswerk uit te voeren aan onvervangbare erfgoedsites in Vlaanderen en versterkt ook onze pleitbezorging voor historische plekken’, reageert Herita-directeur Matthias Francken. ‘Zo zorgen we samen voor ons onroerend erfgoed.’

In Vlaanderen beheert Herita verschillende monumenten, waaronder het Kasteel van Heers in Limburg, dat zich in volle restauratiefase bevindt, maar ook de Hofkamer in Antwerpen, waar de stichting haar hoofdzetel heeft. In West-Vlaanderen beheert Herita het Kasteel Beauvoorde in Wulveringem, waar binnenkort het Letterenfestival plaatsvindt. In Vlaams-Brabant kunnen Herita-leden onder andere terecht voor een bezoek aan het Kasteel van Horst. (Belga)