Expo’s van Miró tot Christo

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt naar de beste tips voor trips. Zin in een expo van Miró, Christo of een fotofestival?

LAST MINUTE Foto’s kijken in Arles

Dit weekend eropuit? Je kunt nog tot 25 september 2022 naar het beroemde fotofestival Les Rencontres de la Photographie in het overigens ook erg fotogenieke stadje Arles in de Franse regio Camargue. Mooi meegenomen: Arles is te bereiken met de trein vanuit Brussel in amper zesenhalf uur en ook zonder fotofestival helemaal de moeite.

rencontres-arles.com

IN BELGIË Het mysterie van Miró

Vanaf 8 oktober 2022 loopt in het Museum voor Schone Kunsten in Bergen een expo rond het werk van Joan Miró, de Catalaanse kunstenaar die bekendstaat om zijn universum gevuld met mysterieuze symbolen en metaforen. Meer dan honderd schilderijen, tekeningen en schetsen komen uit musea en privécollecties zoals de Fundació Joan Miró in Barcelona en het is vrij uitzonderlijk dat zoveel werk van hem verzameld wordt in België.

bam.mons.be, L’essence des choses passées et présentes, van 8/10/22 tot 8/1/23

ALTERNATIEVE TIP De kunst van het inpakken

Düsseldorf staat misschien niet meteen op je citytripradar. Een reden om de stad te gaan bezoeken is Christo and Jean-Claude, een bijzondere expo rond inpakkunstenaars in het Kunstpalast. De tentoonstelling is de laatste die nog werd goedgekeurd door Christo zelf, net voor zijn dood in mei 2020.

kunstpalast.de, nog tot 22/1/23

© Successio Miró, SABAM Belgium 2022