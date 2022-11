Betaalbaar design: deze 5 mode- en interieuradressen organiseren de komende dagen solden

De komende dagen moet je in Antwerpen en Brussel zijn voor alles wat (stock) sales betreft. Zo vinden niet alleen onze eigen Designer Sales plaats in beide steden, maar ook tal van andere mooie merken verlagen hun prijzen. Omdat betaalbaarheid dezer dagen extra in de verf gezet mag worden: een kort overzicht.

Eat Dust & Girls of Dust – sample/stock sales

Belgisch denimlabel Eat Dust werd in 2010 opgericht door Keith Hioco en Rob Harmsen. Girls of Dust, de vrouwenlijn onder de vleugels van Aline Walther, zag het levenslicht in 2018. Beide merken staan garant voor hedendaagse pasvormen met een stoere uitstraling, vaak gebaseerd op oude vintage werkkleding en legeruniformen.

11-13 november, 11-18u

Twee Netenstraat 64, 2000 Antwerpen

https://www.eatdustclothing.com/

Nathalie Vleeschouwer – stock sale

Tijdens deze halfjaarlijkse stock- en sample sale tik je de elegante stuks uit Nathalie Vleeschouwers autumn – winter ’21 collectie op de kop. Er zijn twee manieren om de sale te bezoeken: via early access tickets, waarmee je rustig op afspraak kan winkelen, of gewoon met vrije toegang in de namiddag.

16 november, Tulpstraat 104, 2060 Antwerpen

18-19 november, Tortelduifstraat 47C, 9000 Gent

nathalievleeschouwer.be/nl/

Essentiel – stock sale

Alomgekend en alombemind: de kleurrijke collecties van het Antwerpse Essentiel. Wil je de unieke stuks aan een goedkoper prijsje op de kop tikken? Dan breng je de komende dagen best een bezoekje aan dit depot in Wilrijk.

9-12 november, op afspraak

Terbekehofdreef 45, Wilrijk

Reserveer je plaatsje hier.

Modern Living – stock sale

Fans van interieur, met name mid-century design, slaan dit weekend hun slag bij Modern Living. De designgalerij is gespecialiseerd in meubelen, verlichting en decoratie uit de 20ste eeuw en biedt de komende dagen kortingen tot wel – 50%.

11-13 november, 12-19u

Vlaanderenstraat 5, Antwerpen

modern-living.be

Voddemet – Brussels Flea Market

Wie al eens graag rondsnuistert op rommelmarkten, begeeft zich best naar Tour & Taxis op vrijdag 11 november. Dan vindt de vintage en brocante vlooienmarkt ‘Voddemet’ plaats in het Gare Maritime. Verwacht je aan een combinatie van lokale, privé deelnemers en professionele standhouders. Gratis toegang voor iedereen.

11 november, 10-18u

Gare Maritime, Tour & Taxis, Havenlaan 86c, Brussel

voddemet.be