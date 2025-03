Baden in luxe: 4 nieuwe hotelspa’s in België

Premium wellness maakt opgang in België, dat bewijzen deze nieuwe luxehotelspa’s van Brussel tot – jawel: Spa. Met zen-garantie.

1—Schoon verdiep

Eind 2024 trok luxe vijfsterrenhotel Corinthia in het voormalige Grand Hotel Astoria in. Onlangs ging er ook de Sisley-wellness open, die met liefst 1200 vierkante meter een volledige verdieping inpalmt. Met gezichts- en lichaamsbehandelingen in zes cabines, een spasuite, zwembad, sauna, hammam, ijsfontein en een ‘vitaliteitsbad’ ben je algauw enkele uren zoet. Wie niet in het Brusselse hotel verblijft, krijgt een uur gratis toegang tot de spa bij het boeken van een behandeling van 90 minuten.

corinthia.com/brussels

2—Piekmomentje

Op de 25ste verdieping van The Hotel kijkt The Urban Spa uit over de daken van Brussel. De nieuwe wellness van vierhonderd vierkante meter van het Franse beautymerk Codage biedt niet alleen 360°-uitzicht, je kunt er tevens kiezen uit een keur aan gezichts- en lichaamsbehandelingen in twee cabines met grote ramen. Ledtherapie of een Hydrojet-waterbedmassage is ook een optie, of een saunabeurt, een sessie in het stoombad en – voor onverschrokken spa-gangers – het ijsbad.

thehotel-brussels.be

3—Thuismatch

Geen betere plek om bij te tanken dan op de geboorteplaats van de moderne wellness. Begin april heropent er met Les Bains de Spa het architectonische ontwerp van Léon Suys uit 1868 dat onlangs op de werelderfgoedlijst van UNESCO belandde. Na een grondige renovatie wordt het een vijfsterrenhotel met 97 kamers en suites, waarvan sommige met de traditionele koperen kuipen van de koolzuurbaden van weleer. In de wellness ontdek je, behalve een zwembad, bubbelbad, sauna’s, en infraroodcabines, een gepersonaliseerd verzorgingsgamma van My Blend by Clarins.

lesbainsdespa.com

4—Hoogtij

Na de totaalrenovatie van het hotel door architect Glenn Sestig in 2023, onderging de wellnessruimte van La Réserve in Knokke vorig jaar een complete metamorfose. Het verwarmde binnenzwembad bevindt zich op de bovenste verdieping van het hotel, in het knusse gezelschap van een sauna en hamam. Nog op het menu: een breed scala aan gezichts- en lichaamsbehandelingen van Sisley.

la-réserve.be

