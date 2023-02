Zo houd je Tournée Minérale vol: vraag je af waarom je wil stoppen met drinken

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip dat vlot en zelfs met verve te doen. Tip 1: sta stil bij je redenen om mee te doen.

‘Ik doe mee aan Tournée Minérale.’ Het is makkelijk gezegd, maar als je het ook een maand wil volhouden, dan is er meer dan een stoere uitspraak nodig, denkt Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minerale en coördinator van De Druglijn. “De redenen waarom mensen deelnemen zijn heel individueel. Sommige mensen zijn benieuwd naar de ervaring, ze vragen zich af of ze het kunnen. Anderen willen hun lichaam rust geven door een maand geen alcohol te drinken, nog anderen hopen er mentaak voordeel uit te halen. En er zijn vaak ook heel individuele motieven. Beter slapen, een fitter lichaam, een energieker gevoel, wat geld uitspraken, een beter huid of een gezonder gewicht.”

De waarom-vraag

Een maand niet drinken als je dat normaal wel doet, dat is eigenlijk een gewoonte die je wil veranderen. Er zijn een aantal eenvoudige ‘regels’ die je daarbij helpen, weet neurowetenschapper Katelijn Nijsmans. “Weten wat je gewoontes zijn en uitzoeken waarom die zo gegroeid zijn helpt om ze eventueel te veranderen. Iets vaak herhalen helpt ook, maar wat we jammer genoeg over het hoofd zien, is onze motivatie. Het is volgens mij cruciaal om stil te staan bij waarom iets voor jou belangrijk is. Waarom wil je meedoen aan Tournée Minérale? Als we nadenken over goede voornemens, komen we vaak uit bij vrij saaie, vage redenen. Omdat ik dan fitter ben. Of een helderder hoofd heb. Maar waarom is dat belangrijk? Waarom wil je dat? Wat zit er echt achter? Ik wil gezonder worden, zodat ik ook als mijn kinderen wat ouder zijn, nog samen heel actief kan zijn. Dat is een concrete motivatie.”

“Ik raad mensen dus aan om te moet blijven graven naar het ‘waarom’. Pas als je dat duidelijk krijgt, kan je jezelf echt motiveren. Onze hersenen hebben die ‘waarom’ nodig, want pas dan komt acethylcholine vrij. Dat is een stof die onze hersenen vertelt: ‘dit is belangrijk, let er voortaan beter op’. Het heeft eigenlijk de rol van een vuurtoren, die signaleert wat belangrijk is en wat niet. Je kunt iets een biljoen keer herhalen – ik ga een maand niet drinken – als je het niet relevant vindt, is de kans groot dat je het niet zult volhouden. Uiteindelijk komt het neer op zelfkennis: waar sta ik voor, wat wil ik? Verandering maakt het meeste kans op slagen als het past bij wie je bent.”

Nuance

Evenepoel wil wel nog een belangrijke nuance toevoegen. “Tournée Minérale is niet de manier om een alcoholprobleem op te lossen of te ontwennen. Als daar sprake van is, moet je hulp zoeken. Bij De Druglijn, bij de huisarts, of online.”

Druglijn.be