Samen sterk: het geslaagde huwelijk van cabernet sauvignon en merlot

Onze drankexpert schenkt klare wijn en proeft van de nieuwe trends. Deze week: het ijzersterke druivenduo cabernet sauvignon en merlot.

Blends

Veel wijnen worden gemaakt van één druivenras. Maar er worden ook blends van verschillende druivenrassen gemaakt, die elkaar aanvullen en gecombineerd een smaakervaring opleveren die beter en rijker is dan wanneer slechts een van die druiven wordt gebruikt. De zonder twijfel meest succesvolle blend, overal ter wereld, is die van cabernet sauvignon en merlot.

Complementair

Het grote succes van dit druivenduo is gebaseerd op hun complementariteit. Cabernet sauvignon is een van de meest nobele druiven, maar rijpt nogal moeilijk en laat. En als hij niet geheel rijp is, wordt de wijn ervan ontsierd door onaangename aroma’s van groene paprika en spinazie, en door bittere tannines. Merlot daarentegen is een druif die makkelijk en vroeg rijpt, en de eventuele onrijpheid van de cabernet sauvignon kan compenseren. De druiven hebben ook een tegenovergesteld karakter: wijn van merlot is ongecompliceerd vol, rond en vlezig, die van cabernet sauvignon strakker, statiger en strenger van stijl. Gecombineerd zorgt dat voor een resultaat dat één druif alleen niet kan bereiken.

Herkomst

Beide druiven zijn bekend van Bordeaux, waar merlot vooral gekweekt wordt op de rechteroever van de rivier Gironde (in Saint-Émilion en Pomerol) en de cabernet sauvignon dominant is op de linkeroever (in Médoc en Pessac-Léognan). In Bordeaux worden aan dit duo vaak cabernet franc, malbec en/of petit verdot toegevoegd, zij het meestal in een kleiner percentage. Ook in niet-Franse landen is de blend van cabernet sauvignon en merlot populair, soms aangevuld met een derde druif.

Foodpairing

Een blend van cabernet sauvignon en merlot lijkt wel gemaakt te zijn voor een biefstuk van een goed runderras.

50% cabernet sauvignon, 50% merlot: deze donkerrode bordeaux met volle smaak bekoort door zijn zijdeachtige tannines en mooie houttoets; topper qua prijs-kwaliteit.

2. Tenuta Sette Cieli ‘Yantra’, Toscane, Italië, 21,25 euro, adbibendum.be

Wijnmaakster Elena Pozzolini maakt op dit ‘domein van de zeven hemels’, op een heuvel met magnifiek uitzicht, deze wijn in bordeauxstijl met een zuiderse toets.

3. Château Les Ormes Sorbet, Médoc Cru Bourgeois, Frankrijk, 22,99 euro, chxvini.be

Wijngaarden op kalkbodem garanderen een fijne, zachte, harmonische bordeaux van dit familiale domein sinds 1764, waar vandaag de negende generatie aan zet is.

4. Château de France, Pessac-Léognan, Frankrijk, 24,38 euro, topwijnen.be

Uit een zonovergoten wijngaard, gelegen op een hoge heuvel die voor de nodige koelte zorgt, komt deze uitmuntende en verfijnde bordeaux tegen een scherpe prijs.