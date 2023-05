Ervaar het terroir: onze favoriete adressen in wijnstreek La Rioja

Rioja is niet alleen een van de beste wijnstreken van de wereld, maar ook een van de mooiste plekken van Spanje. Dit kan je er gaan doen.

Waar wijn te proeven

In Rioja zijn er bodega’s zo ver het oog reikt, dus wijn proeven kan je echt overal. Dit zijn een paar van onze favoriete plekken.

—Roda is met zijn 36 jaar de jongste van de grote bodega’s in de stad Haro, maar ze gebruiken er alleen tempranillo-, graciano- en garnachadruiven van oude planten. Gewoon een glas drinken kan, maar ze bieden ook wijnervaringen aan, van een bodegarondleiding tot een bezoek aan de wijngaarden en van verticale tastings (verschillende jaargangen van een wijn) tot een wijnovergoten picknick aan de rivier de Ebro. roda.es

Guardaviñas werden gebouwd om ‘naar de wijngaard te kijken’. Te bewaken dus. (Roda) © GF / DANIEL ACEVEDO

Een van de oude wijnkelders van Roda. © GF / DANIEL ACEVEDO

—Voor wie het werk van sterarchitecten wil bewonderen: Frank Gehry bouwde een Ciudad del Vino voor hotel Marqués de Riscal in Elciego. Zaha Hadid tekende een proeflokaal voor Vino Tondonia in Haro, Santiago Calatrava ontwierp Bodegas Ysios in Laguardia en met Bodegas Campo Viejo zette Ignacio Quemada bij Logroño het eerste klimaatneutrale wijngebouw neer.

Ciudad del Vino in Elciego, ontworpen door Frank Gehry. © GETTY IMAGES

—Net zoals voor tapas kun je voor een mooi aanbod lokale wijn (onder andere die van Víctor Asejo) terecht in de wijnbars in de straatjes rond Calle Laurel in Logroño: Tastavin, Torres Gastrobar, Roots en Bueno Bueno in Calle San Juan en La Tavina, La Anjana en Divina Croqueta in Calle Laurel.

La Tavina. © INSTAGRAM @LATAVINA

Wat te doen

—Ballonvaren is een fantastische ervaring en boven een schitterende streek als La Rioja Alta een absolute aanrader. (190 euro/pp, met een heerlijke Riojaanse lunch) globosarcoiris.com

Het is eerder zweven dan vliegen, zo’n ballonvaart. © GF / NATHALIE LE BLANC

—Fietsen of wandelen door de wijngaarden kan zelfs als je niet in topconditie bent. Dat je kunt stoppen bij wijnboeren en in gezellige dorpjes is geweldig meegenomen. Excellent gezelschap is Rafa Loyo van Riojaventura, (van een halve dag tot een hele week) Riojaventura.com/rutas-en-bicicleta, Het kan ook met grapeaventura.com en ojasport.com.

De glooiende heuvels van Rioja zijn ideaal voor fiets- en wandeltochten. © GF / LA RIOJA TURISMO

Mooie dorpjes

Glooiende heuvels met een mooi gemikt dorpje op, geen toeristenhart dat daar niet blij van wordt. De drie mooiste in Rioja.

—Briones is een postkaartje van een dorp hoog op een heuvel, met een indrukwekkende barokke kerk, een paar doodgewone cafeetjes en schitterende vergezichten.

—San Vicente de la Sonsierra is een van de weinige dorpen in Spanje waar tijdens de Heilige Week nog de controversiële Los Picaos plaatsvinden, waarbij gelovigen zichzelf geselen tijdens een processie. Op andere dagen van het jaar is het een mooie plek met een indrukwekkende Romaanse brug, een kasteel en uiteraard de nodige kerkjes.

—Laguardia ligt mooi te wezen tegen een decor van bergen en dankzij de intacte dertiende-eeuwse muren heeft het iets heel knus. Het staat terecht op een lijst van de mooiste dorpen van Spanje.

Kerkje in Laguardia. © GETTY IMAGES

Waar te eten

—Bij Terete in Haro wordt al sinds 1877 elke dag lam gegrild in de houtovens. Ze serveren er rustieke klassiekers zoals artisjokstoofpot of asperges met chorizo en bloedworst. In de wijnkelders en tunnels onder het restaurant maken ze hun eigen excellente wijn. terete.es.

Restaurant Terete in de stad Haro. © INSTAGRAM @RESTORANTE_TERETE_HARO

—Restaurant Venta Moncalvillo in Daroca de Rioja heeft een gewone én een groene Michelinster. De ingrediënten komen uit de eigen tuin, waar je op uitkijkt terwijl je dineert. Je kiest uit een van de drie biodynamische menu’s en de gesuggereerde wijn is hemels. ventamoncalvillo.com

De broers Echapresto, chef Ignacio en gastheer Carlos, in hun tuin bij Venta Moncalvillo. © GF / SERGIO ESPINOSA JPEG ESTUDIO

Citroendessert bij restaurant Venta Moncalvillo. © INSTAGRAM @VENTAMONCALVILLO

— De straatjes Calle Laurel en Traversía Laurel vormen de tapas-hotspot van Logroño en heel wat bars specialiseren in één pintxo. Volgens onze lokale gids Celia eet je de beste scampi in Bar Soriano, voor patatas bravas ga je naar Bar Jubera, de tortilla van El Sebas is legendarisch, net als de Tío Agus van Bar Lorenzo. In de oudste bar, Blanco y Negro, bestelt iedereen Matrimonio, een broodje met groene peper en twee soorten ansjovis. Op callelaurel.org vind je een overzicht.

Aanrader: champiñón a la plancha con gamba in Bar Soriano in Logroño. © GETTY IMAGES

Divina Croqueta. © INSTAGRAM @DIVINACROQUETAGOURMET

Waar te slapen

—Finca de los Arandinos, in Entrana, is een minimalistisch spa-hotel op de wijngaard met dezelfde naam, waar je geniet van het uitzicht op de heuvels en de wijnranken, lekker slowfood in restaurant Tierra, een paar baantjes in het mooie zwembad met zicht op wijngaard en excellente vinotherapie-massages.

fincadelosarandinos.com

Het minimalistische spa-hotel Finca de los Arandinos, in Entrana. © GF / Carlos Glera Castillo

—Hotel Santa Maria, in Briones, is een juweel van een boetiekhotel in een zestiende-eeuws herenhuis dat aanleunt tegen de stadsmuur van het mooie Briones. Luxueuze kamers, een gezellige lounge, bar en patio, een fitnessruimte in het penthouse en een dakterras om naar de zonsondergang te kijken. Chef Juan Cuesta van Allegar serveert een lichte, moderne versie van riojaklassiekers, zowel in de zaal als diep onder de grond in een oude wijnkelder.

santamariobriones.com

De patio van het stijlvolle Hotel Santa Maria in het dorpje Briones. © GF