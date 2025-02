Proeven van een buitenbeentje: expert Dennis van den Buijs tipt rode wijn uit de Sancerre-regio

Onze wijnkenner Dennis van den Buijs gaat vreemd: Hij drinkt rood waar wit de norm is en omgekeerd.

In groezelige Antwerpse herbergen eind 16de eeuw kon je al sancerre drinken. Een kroes ‘sensuere’ was toen echter geen minerale witte wijn, wel een rode pinot noir. De sauvignon blanc-druif waarvoor de Sancerre-regio vandaag bekendstaat, werd er pas aangeplant rond 1900, toen de wijnbouwers van nul moesten herbeginnen nadat de druifluis al hun wijngaarden had vernietigd.

Er zijn nog streken die we met één wijnkleur vereenzelvigen. De cijfers in Toscane en Alentejo kleuren dieprood met respectievelijk maar 12 en 20 procent witte wijnen. Niet toevallig warme streken. De hitte in de wijngaard en het wijnvat maakten het in vroegere tijden bijna onmogelijk om frisse witte wijn te maken. Pas bij de introductie van het gekoelde inox wijnvat, diep in de 20ste eeuw, werden de witte wijnen uit zonnige streken opnieuw interessant.

Rode sancerre bestaat nog steeds, ondanks het witte wereldsucces.

In koelere of noordelijke streken geldt het omgekeerde. Door het tekort aan zonlicht en warme zomers is het er van oudsher lastiger om rode wijn te maken. Denk aan de Moezel, het natte Spaanse Galicië of onze eigen Belgische wijngaarden. In al die streken halen wijnbouwers niet toevallig vaker een wit dan een rood voetje bij de consument.

Toch zijn er altijd dappere durvers die wel investeren in het buitenbeentje. Uit liefde voor de onderbelichte druif, of simpelweg om het economische risico te spreiden.

Ook oude maar zeer lokale tradities houden stand. Rode sancerre bestaat nog steeds, ondanks het witte wereldsucces. En wat gezegd van San Gimignano in Toscane? De middeleeuwse stad in de Chianti wordt omsingeld door vermaarde rode wijndorpen. Toch zweren ze er bij de edele witte Vernaccia. Bij ons in de 16de eeuw trouwens ook al verkrijgbaar als ‘vernaetsen’.

Geproefd en gekeurd: rode wijn uit de Sancerre-regio

1. Mencia, Bodega Antonio Montero, Galicië, Spanje, 12,20 euro, entrepotduvin.be

Frisse fruitige wijn uit de DO Monterrei met lekkere groene aroma’s. Soepel bij pikant Aziatisch, kan zelfs gekoeld bij vis in tomatensaus.

2. Vernaccia di San Gimignano, Signano, Toscane, Italië, 10,90 euro, cavatappi.be

Sappige karakterwijn vol geel steenfruit, een zuurtje en anijs. Perfect bij pasta met groene asperges en zalm.

3. Quinta da Fonte Souto ‘Branco’, Symington, Alentejo, Portugal, 17,50 euro, boir.be

Rokerig met toetsen weelderig wit fruit en galiameloen. Feest bij stevige witte vis.

4. Sancerre Rouge, Domaine Daulny, Loire, Frankrijk, 20,80 euro, deconinckwine.com

Pinot noir met een fruitig karakter van framboos en aalbessen met subtiele houttoets. Bij lichte gerechten met paddenstoelen of wit vlees.

