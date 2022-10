Gents restaurant Souvenir wint prijs voor goed evenwicht tussen werk en privé: ‘Deze aanpak zou standaard moeten zijn’

Joke Michiel (40) en Vilhjalmur Sigurdarson (35) zijn de drijvende krachten achter sterrenzaak Souvenir, maar ook ouders van drie jonge kinderen. Hun manier van werken, met veel aandacht voor een leefbaar en evenwichtig uurrooster, wordt beloond met een Parabere Care Award.

Parabere Forum is een internationale organisatie die vrouwelijk talent en ondernemerschap in de horeca promoot. Begin 2021 maakte de organisatie bekend dat de Gentse zaak Souvenir de Parabere Care Award in ontvangst mag nemen. Omwille van de coronapandemie vindt de uitreiking nu pas plaats.

Souvenir © Heikki Verdurme

De Parabere Care Award is een internationale prijs die horecazaken beloont omdat ze aandacht hebben voor een goede work life balance bij hun medewerkers. Een onderwerp waar ze bij Souvenir, het Gentse restaurant van Joke Michiel en haar man, de IJslandse chef Vilhjalmur Sigurdarson, al van in het begin veel belang aan hechten. Zo zijn ze niet geopend tijdens het weekend en voorzien ze enkel lunch op maandag en vrijdag. Op die manier houden ze het leefbaar voor henzelf en voor hun team.

Sterrenregen

Deze award kan worden toegevoegd aan het prijzenrek van Souvenir. Sinds 2019 heeft het restaurant al een Michelinster en sinds 2020 een Groene Ster als bekroning voor hun duurzame werking. Souvenir staat als een van de weinige Belgische restaurants in de Europese top 100 van de gastronomische website OAD (Opinionated About Dining).

Vilhjalmur Sigurdarson en Joke Michiel van Souvenir © Heikki Verdurme

De Parabere Care Award bekroont nu ook hun duurzame visie. Ze kopen hun producten aan bij lokale boeren, volgen de seizoenen en als ambassadeur van de North Sea Chefs gaat Vilhjalmur Sigurdarson op een verantwoorde manier om met onbeminde en minder bekende vissoorten en bijvangst. Duurzaamheid betekent voor Joke en Vilhjalmur ook het restaurant zo organiseren dat het welzijn van het personeel voorop staat. Een duurzaam personeelsbeleid vindt het koppel vanzelfsprekend, maar heel wat leiders in de horeca denken nog erg hiërarchisch en zetten enorm veel druk op hun personeel.

Dat ze deze prijs krijgen, stemt het koppel zeer gelukkig. Tegelijk is het een herinnering aan hoe de jachtige en hectische aanpak nog steeds de norm is in de horeca. Er is nog werk aan de winkel. ‘We zijn zeer dankbaar voor de bekroning, maar veel belangrijker is dat dit een gespreksopener wordt en het dingen echt in beweging zet’, klinkt het bij Joke Michiel. ‘Ons doel moet zijn om van deze manier van management de standaard te maken’, vult Vilhjalmur Sigurdarson aan.

Praktisch

Souvenir is elke weekavond open van maandag tot en met vrijdag.

Op maandag en vrijdag ook ’s middags open tussen 12u00 en 13u00.

souvenir.gent