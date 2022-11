Foodblogger en auteur Julie Powell (49), bekend van ‘Julie & Julia’, overleden

Julie Powell werd bekend toen ze meer dan 500 recepten van Julia Child probeerde te koken in een jaar. Ze schreef er een boek over, ‘Julie & Julia’, dat ook werd verfilmd met Amy Adams en Meryl Streep in de hoofdrollen.

De Amerikaanse auteur Julie Powell is op 49-jarige leeftijd overleden. Haar man, Eric Powell, bevestigde aan de New York Times dat ze op 26 oktober in hun huis in New York is overleden aan een hartstilstand veroorzaakt door hartritmestoornissen.

Powell schreef ‘Julie & Julia’, eerst als blog, daarna als boek. In dit werk vertelt ze hoe ze als ongetrainde chef alle recepten uit ‘Mastering the Art of French Cooking, deel 1’, een klassieker uit 1961 van tv-kok Julia Child, tot een goed einde probeert te brengen. Ze documenteerde haar pogingen op een humoristische wijze, met veel zelfspot. Het boek werd ook verfilmd, met Amy Adams als Julie Powell en Meryl Streep als Julia Child.