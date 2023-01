Het Deense restaurant Noma dat meermaals de titel van beste restaurant ter wereld won en drie Michelin-sterren telt, zal eind 2024 de deuren sluiten. Het restaurant wil zichzelf opnieuw uitvinden.

‘Om Noma te blijven, moeten we veranderen’, aldus het restaurant in Kopenhagen op Instagram. ‘De winter van 2024 zal het laatste seizoen van Noma zijn zoals we het kennen.’ Het restaurant opende de deuren in het centrum van Kopenhagen in 2003. In 2016 sloot het opnieuw, om twee jaar later te heropenen in een wat verder gelegen, boomrijke wijk.

Culinair laboratorium

‘In 2025 verandert ons restaurant in een groot laboratorium’, een soort testkeuken gewijd aan de innovatie van voeding en de ontwikkeling van nieuwe smaken, klinkt het nog. Geruchten dat Noma zou sluiten, deden al maanden de ronde. De chef en eigenaar van het restaurant, Rene Redzepi, zei dat het niet mogelijk is om het concept te doen werken voor hemzelf en zijn bijna 100 werknemers.

Aan de New York Times zei hij maandag dat de industrie heruitgevonden moet worden. Hij zal zich focussen op Noma Projects: het labo en de fermentatiestudio. Noma won de titel van beste restaurant ter wereld in 2010. Die titel kreeg het vijf keer in totaal toegekend, de laatste keer in 2021.