Brussels Beer Challenge in Turnhout: restaurants serveren een maand lang speciale biermenu’s

Bierliefhebbers kunnen binnenkort hun hartje ophalen in Turnhout, dit jaar gaststad voor de Brussels Beer Challenge. Verschillende restaurants in de stad brengen een maand lang een speciaal biermenu of serveren lokale biertjes bij hun gerechten. Vanaf 10 november kan je een plek reserveren.

Elk jaar komt een leger van internationaal gerenommeerde bierkenners samen op de Brussels Beer Challenge. Het doel? Bieren van over de hele wereld proeven én beoordelen. Dit jaar verhuist de Brussels Beer Challenge naar Turnhout. Knack Weekend sloeg de handen in elkaar met enkele restaurants ter plaatse en organiseert ‘De smaak van Knack Weekend’.

Een maand lang kan je in zeven restaurants proeven van een speciaal menu met bier erin verwerkt of bijzondere beer pairing in plaats van de gebruikelijke wine pairing. Wie nadien nog op café afzakt zal zien dat ook daar opvallend veel lokale biertjes in schijnwerpers staan.

De deelnemende restaurants bieden voor elk wils, of je nu op zoek bent naar een romantisch diner, een trendy bar of een exclusieve ervaring. Zo serveert onder meer de sterrenzaak Hert een vijfgangenlunch of -diner met dagverse ingrediënten en bijpassende bieren. De wijn in de naam van Amu Food & Wine Bar wordt voor de gelegenheid ook vervangen door bier, in een 5 tot 10-gangenmenu.

De Smaak van Knack Weekend loopt een maand lang, van 10 november tot 10 december.

Een lijst met alle deelnemende restaurants, hun menu en de info om te reserveren vind je hier.