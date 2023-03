Belgische chef-kok haalt Michelinster binnen met restaurant in Parijs

Minder dan een jaar nadat hij in de Franse hoofdstad Parijs zijn eigen restaurant heeft geopend, mag de Belgische chef-kok Mallory Gabsi een eerste Michelinster op de gevel spijkeren. Dat is maandag gebleken bij de bekendmaking van de nieuwe editie van de Michelingids. Hij werd er ook uitgeroepen tot ‘jonge chef van het jaar’.

De 26-jarige Mallory ‘Malou’ Gabsi, geboren in Elsene, werkte onder meer bij de sterrenchefs Yves Mattagne (restaurant ‘Sea Grill’) en Gert De Mangeleer (‘Hertog Jan’). In 2020 nam hij deel aan het Franse tv-programma ‘Top Chef’ dat ook in Franstalige België te zien is. Vorig jaar opende hij het restaurant ‘Mallory Gabsi’ in Parijs.



De Michelin-inspecteurs kenden één nieuwe chef-kok in Frankrijk het maximum van drie sterren toe: de 47-jarige Alexandre Couillon, van het restaurant ‘La Marine’ in Noirmoutier, in het westen van Frankrijk. Er zijn nu 29 driesterrenrestaurants in Frankrijk. Vorig jaar waren er dat 31: het driesterrenrestaurant van chefkok Christophe Bacquié ging sluiten en twee andere chef-koks – Guy Savoy en Christopher Coutanceau – hebben een ster verloren.