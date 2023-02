Begische ijsmakers scoren op kampioenschap: ontdek de 3 beste smaken

De jonge Djordy van Kemseke uit Schilde wint Belgische titel na sterk bezet Belgisch Kampioenschap IJsbereiding bij Carpigiani’s Gelato University.

Djordy van Kemseke (27) uit Schilde is Belgisch Kampioen Ijsbereiding geworden. Hij won vandaag de Carpigiani Challenge, de eerste Europese manche van de Gelato Festival World Masters. Van Kemseke haalde het tijdens een uitermate spannende wedstrijd in de Gelato University bij organisator Carpigiani Ambachtelijk Benelux. Zijn winnende creatie? Een combinatie van Hibiscus en Kaneelijs. ​De winnaar alsook zilver en brons mogen ons land in 2024 vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap. ​ ​ ​ ​

Credits: Carpigiani Ambachtelijk Benelux

Dit is de top 3 van het Belgisch Kampioenschap 2023: