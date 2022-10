Aan tafel met Ottolenghi? Het kan op 7 november in Antwerpen

Goed nieuws voor de fans van Yotam Ottolenghi. Ter ere van zijn nieuwe boek geeft de Israëlisch-Britse chef een diner voor de lezers van Knack Weekend. Op 7 november schuif je samen met Ottolenghi de benen onder tafel in het Felix Pakhuis in Antwerpen.

‘Met welke beroemdheid zou jij graag een avondje dineren?’. Als het antwoord op die vraag Yotam Ottolenghi is, dan heb je geluk. Naar aanleiding van zijn vierde boek ‘Ottolenghi Test Kitchen’: Extra Lekker’ host de chef een diner voor de lezers van Knack Weekend in Antwerpen. Op het menu? Eenvoudige gerechten met vol kleur, smaak en wereldse invloeden die aantonen dat verrukkelijk koken niet per se ingewikkeld hoeft te zijn.

Voor het diner betaal je 129 euro. Daarvoor krijg je acht sharing dishes, een aperitief en drank en de kans om met de wereldberoemde chef en dienst mede-auteur Noor Murad in gesprek te gaan. Het event vindt plaats op 7 november om 19u. Inschrijven kan via deze link.