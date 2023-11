Win: vier de verjaardag van Knack Weekend op hotel in Amsterdam, Gent of Parijs

Knack Weekend bestaat veertig jaar en wil dat vieren. We geven daarom drie citytrips weg op minder dan drie uur van Brussel. Ideaal voor een weekendje weg. Ga jij naar Amsterdam, Gent of Parijs?

Geen verjaardag zonder traktatie. Daarom geeft Knack Weekend drie citytrips cadeau aan zijn trouwe lezers. Je maakt kans op een verblijf van twee overnachtingen – inclusief ontbijt – in The Hoxton Lloyd te Amsterdam, het Gentse One Two Four (Gent) en Bloom House Hotel & Spa in Parijs. Hieronder lees je wat je kan verwachten, en onderaan de pagina maak je kans op een van de citytrips.

In het kort: The Hoxton Lloyd, Amsterdam

Naast nieuwe hotels in Brussel, Berlijn en Edinburgh opende de Britse boetiekhotelketen The Hoxton deze zomer ook een tweede vestiging met 136 kamers in Amsterdam. Het monumentale pand in het Oostelijk Havengebied werd in 1921 gebouwd door de Royal Holland Lloyd Shipping Company, een rederij die burgers vervoerde naar Noord- en Zuid-Amerika. Verschillende beschermde authentieke elementen brengen deze geschiedenis vandaag nog steeds tot leven.

Wij geven een weekend weg (2 overnachtingen in cosy room, incl. ontbijt) in The Hoxton Lloyd. Verblijf op te nemen voor 1 juni 2024 (bepaalde dagen niet beschikbaar, afhankelijk van beschikbaarheid).



Meer weten over dit hotel? Lees hier onze bevindingen.

​In het kort: One Two Four Hotel & Spa, Gent

Het kleinschalige boetiekhotel met slechts veertien kamers opende in juli zijn deuren. Het huist op nummer 124 in de Bagattenstraat in een groot 19de-eeuws herenhuis in het centrum van Gent. De statige inkom en de hoge plafonds herinneren aan vervlogen tijden, maar de kamers hebben een modern warm design. Dit hotel heeft een spa die je bij je overnachting voor een uur kan boeken.

Wij geven een weekend weg (2 overnachtingen in Deluxe Double Room, incl. ontbijt) in One Two Four Hotel & Spa. Verblijf kan opgenomen worden tot uiterlijk 13 december 2024, onderhevig aan beschikbaarheid.



Meer weten over dit hotel? Lees hier onze bevindingen.

In het kort: Bloom House Hotel & Spa, Parijs

De interieurarchitecten van Wunder combineerden licht hout, hoge ramen, planten, riet en rotan tot een boho chic sfeertje dat je eerder op Ibiza dan in Parijs zou verwachten. Blikvanger is de centrale patio met exotische planten en blauw betegeld bassin. De kamers zijn gezellig en ‘very instagrammable’: zachte tinten, terracotta hanglampen met franjes, veel kussens, … En voor wie het zich mocht afvragen: alles is gloednieuw, geen bedwants te bespeuren.

Wij geven een weekend weg (2 overnachtingen in Superior balcony room, incl. ontbijt) in Bloom House Hotel & Spa. Verblijf op te nemen voor 30 december 2024, uitgezonderd Olympische Spelen, onderhevig aan beschikbaarheid.

Meer weten over dit hotel? Lees hier onze bevindingen.



