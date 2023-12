Win: 5 X seafood met Centre-Loire winepairing bij restaurant Café Maris

Win een restaurantavond voor 2 personen bij Café Maris, waar je kunt genieten van seafood met wijnen van de Centre-Loire.

Francisco Gomes da Silva van seafood restaurant Café Maris te Ukkel werd op dinsdag 17 oktober tot de beste Oyster Master van België verkozen, een wedstrijd op initiatief van de wijnen van Centre-Loire & Vinopres. Voor de derde keer op rij namen professionele oesterstekers uit België het tegen elkaar op, maar er kon er maar 1 de winnaar zijn.

Ook benieuwd wat restaurant Café Maris in Ukkel zo bijzonder maakt? Knack Weekend mag haar lezers 5 tafeltjes weggeven voor 2 personen voor een heuse seafood met winepairing van de Centre-Loire experience avond in het winnende restaurant. Deze avond gaat door op woensdag 13 december vanaf 19u. Een unieke kans om meer te weten te komen over verschillende types zeevruchten en hun wijnpairingsmogelijkheden in een gezellig en gastronomisch kader.

De wijnen van Centre-Loire en met name de gekende appelaties zoals Sancerre, Pouilly-fumé en Menetou-Salon staan bekend als prestigieuze en verfijnde wijnen. Dankzij hun vaak levendige en minerale karakter zijn ze de ideale pairing bij verschillende feestelijke gerechten voor liefhebbers van oesters en zeevruchten.

Je kans wagen kan via onderstaande link. De wedstrijd wordt afgesloten om 13u op vrijdag 8/12. De winnaars worden willekeurig geselecteerd uit de correcte antwoorden.