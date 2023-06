Enquête: waar let jij op tijdens het shoppen?

De solden staan voor de deur. Een ideaal moment om je eigen shopgewoontes onder de loep te nemen. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor jou? Let jij op de inclusiviteit van een merk? Kies jij voor trends of voor tijdloosheid? Laat het ons weten door de onderstaande enquête in te vullen.

Voor je eropuit trekt om iets nieuws te shoppen, is het slim om je eigen kast al eens grondig te bekijken. Wat draag je graag? Wat definieert jouw stijl? Wat kan je echt gebruiken? Zo voorkom je een rek vol miskopen. De onderstaande enquête helpt om dat denkproces al wat op gang te brengen en geeft ons een beter beeld over waar mensen zoal naar op zoek zijn tijdens het shoppen.

Invullen kan via deze link en kost 7 minuten van je tijd. In ruil daarvoor krijg je wel een kortingscode voor een kledingaankoop en maak je kans om een aankoopbon te winnen.