Boek hier de laatste duotickets voor het Garnaalkrokettenfestival van Oostende

Na een overdonderend succes vorig jaar pakt Oostende uit met de tweede editie van het Garnaalkrokettenfestival. Knack Weekend geeft de laatste tickets weg.

Wie Oostende zegt, zegt garnaalkroketten. Op zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober vindt het tweede Garnaalkrokettenfestival plaats in de badstad, een dag waarop restaurants hun beste garnaalkroketten naar voren zullen schuiven.

Het festival was vrijwel meteen uitverkocht, maar Knack Weekend geeft de laatste duotickets weg. Lezers die via deze link een hotelovernachting boeken in Oostende van 22 op 23 oktober, worden nadien persoonlijk gecontacteerd door Visit Oostende voor hun ticket. Let op: het aantal tickets is beperkt.

Kan je niet wachten tot dan? Probeer dan zelf eens garnaalkroketten te maken met het beste recept voor garnaalkroketten volgens journalist Jorik Leemans.