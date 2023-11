Sofie Nieuwborg (30)

Bag Designer bij Balenciaga

Heb je al ‘bekende bags’ ontworpen?

“Een van mijn eerste ontwerpen voor Balenciaga was de Hourglass Bag, een bestseller die vandaag nog steeds in de collectie zit. En ook de bekende Trash Bag, die op het internet viraal is gegaan, is van mijn hand.”

Wat zijn je professionele plannen? Blijf je bij handtassen?

“Absoluut, prêt-à-porter is niet mijn ding. Toen ik na mijn studies aan de Modeacademie bij Louis Vuitton begon als bag designer, viel alles op z’n plaats. Ik kom dan ook uit een familie van product designers. Ik houd van de uitdaging die het ontwerpen van een handtas inhoudt: je wilt een fashion statement maken, maar tegelijk moet zo’n tas ook praktisch en tijdloos zijn, want het is toch een investering.”

Droom je van een eigen merk?

“Nee, ik hou wel van de anonimiteit die bij mijn functie hoort. Bekendheid brengt ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Ik functioneer goed in een corporate omgeving. Zeker bij een bedrijf als Balenciaga, waar iedereen – van junior tot senior – zijn zeg mag doen. Ik werk nauw samen met Demna (creatief directeur van Balenciaga, red.) en het team in Italië dat de bags maakt. Taal is daarbij heel belangrijk. Ik ben goed in het verwoorden van mijn visie en ontwerpen.” balenciaga.com