Ish Ait Hamou (36)

Danser, choreograaf, presentator en schrijver

Je zag deze Vilvoordenaar misschien voor het eerst als choreograaf in So You Think You Can Dance, en de kans is groot dat je een van zijn succesvolle romans in de kast hebt staan. Zijn recentste boek, De Theorie van de 1 of 2 is een essay over twijfels en succes, over afgunst en verwachtingen, over structureel racisme en deel zijn van een minderheid. Het boek was bedoeld voor de Vlaams-Marokkaanse gemeenschap, maar blijkt doodgewoon goed en interessant voor iedereen. Hij werkt op dit moment aan BXL, een speelfilm over twee broers waar hij zelf het scenario voor schreef.

@ishquote, ishaithamou.be