Audrey Joris (30) en Augustin Bown (30)

Oprichters AFC Collection

De jeugdvrienden zorgen ervoor dat wie voor het eerst alleen of samen gaat wonen, niet jarenlang moet sparen om te kunnen investeren in een mooi interieur. Met hun team richten ze totaalinterieurs in via leasing.

Hoe zien jullie de interieursector evolueren?

Augustin: “Interieur is heel belangrijk als uitdrukking van je persoonlijkheid. Klassieke interieurwinkels met een beperkte stock gaan er daarom uit. Online is het aanbod wel heel divers, maar daar doe je geen grote aankopen zonder persoonlijk advies of vertrouwen. De uitdaging ligt in het vinden van de juiste combinatie van on- en offline diensten.”

Audrey: “In Amerika is het kopen op krediet populair. Met de huidige crisis en inflatie kan het niet anders dan dat het ook hier ingeburgerd raakt. We zagen een verdubbeling in onze leasings.”

Waar gaan jullie de volgende jaren op inzetten?

Audrey : “We zien de sector vertragen, terwijl onze omzet verdubbelde. Maar we zijn niet naïef. We zetten in op de stabiliteit van AFC en op het professionaliseren van onze processen. Tegen eind volgend jaar willen we onze Big Bang inluiden: het openen van nieuwe showrooms, in Antwerpen en in Gent. Daarna in het buitenland.”

Vorig jaar maakten jullie deel uit van de ‘30 under 30’ van Forbes. Had dat een grote impact?

Audrey: “Vooral op persoonlijk vlak. Opgenomen worden in zo’n lijst voedt je ambitie, je wordt erkend. We hebben toen vooral beseft dat België geen makkelijke markt is om te innoveren. Maar als we hier slagen, dan maken we zeker kans in het buitenland.”

@afc_collection, afc-collection.com