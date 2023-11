40 jaar Knack Weekend: dit waren onze hoogtepunten

30ste jubileum

Het hoogtepunt van voormalig hoofdredacteur Lene Kemps (2012 – 2016): “Ontlezing was destijds een vaak gehoord woord. Wij reageerden op de voorspelde ondergang van printmedia door het blad telkens weer heruit te vinden. Zo was de single onze mens van het jaar in 2014 en maakten we in 2015 een themanummer rond vrijwilligers. Bij het dertigste jubileum in 2013 keken we voor- en achteruit en maakten we een krant én een virtueel magazine waarbij het blad een huis was en je in elke kamer een lifestyle-onderdeel ontdekte – volstrekt uniek!”