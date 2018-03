Waarom we ons huis nog niet kunnen verwarmen met eigen windenergie

Een windmolen op het dak van je woning: is dat een goed idee? Windturbines associëren we vaak met de draaiende mastodonten aan zee, langs de autosnelweg of grote open vlaktes. En minder met particuliere windmolens op daken of in de tuin. Is het een goed idee om volop in te zetten op die laatste categorie?

'De Gentse universiteit onderzocht al enkele pistes aan zee, waar de windkracht sterker is. De meeste van die resultaten zijn qua rendement eerder teleurstellend', zegt Bart Bode, directeur van de Vlaamse WindEnergie Associatie.

'Enkel in een zone van een tiental kilometer langs onze kust is er de minimumsnelheid van 6 meter per seconde aan windenergie waarbij je het nodige rendement kan halen.'

In het algemeen is het binnenland ook niet interessant om een windmolen te plaatsen. Hoe dieper in het binnenland, hoe minder windsterkte.

'Maar misschien kunnen er in de Ardennen en op hoge appartementsblokken in de steden ook wel kleine windturbines geplaatst worden', legt Bode uit. 'Die pistes -om het rendement van de windenergie op die locaties na te gaan- worden volop onderzocht.'

Het nadeel van een stad is dat het windaanbod zeer grillig kan zijn, want de gebouwen remmen de windkracht af. Maar er is wel een lichtpuntje. 'Uit onderzoek blijkt dat de windcondities op de allerhoogste gebouwen in de stad net wél goed zijn', vertelt VUB-professor Mark Runacres.

Financieel interessant?

Een windturbine voor particulieren kost al gauw ettelijke duizenden euro's. Sommige exemplaren gaan zelfs tot 25.000 euro. De gemiddelde terugverdientijd bedraagt dan ook 20 jaar.

'En dan mag het nog niet in panne vallen, want dan loopt de terugverdientijd verder op', legt Bode uit. 'Voor particulieren is het nu veel interessanter om in te zetten op andere vormen van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen.'

Professor Runacres onderzoekt mee de economische rendabiliteit van de windmolens. 'We houden daarbij rekening met de huidige energieprijs en de prijs van de windmolens. Op een brug boven een kanaal blijken de windcondities bijvoorbeeld niet economisch rendabel.'

'Maar het kan wel een ander verhaal worden als de prijs van de molens zakt en de energieprijzen uit de pan swingen.'

Gebouwschade door trillingen

Een particuliere windmolen heeft al gauw een diameter van 4 meter. Het effect van zo'n turbine op een gebouw mag je niet onderschatten. Bij een technisch onderzoek simuleerde het onderzoeksteam van VUB het effect van de windmolens op een gebouw.

'Het is belangrijk dat de turbine op de dragende kolom van het gebouw staat', verklaart Runacres. Een goede verankering en versteviging is nodig, want de molens veroorzaken trillingen.

Als je een windturbine op je dak wil plaatsen, licht je je best goed in zodat er geen schade aan het gebouw optreedt. Bovendien heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

'De technische gegevens die we verzamelden zijn belangrijk als beleidskader. De stadsdiensten kunnen zo de aanvragen objectief beoordelen', zegt Runacres.

Conclusie: ja en neen

Zowel Bode als Runacres staan dus huiverachtig tegenover installaties op een modale woning.

'In dat stadium zijn we nog niet aanbeland. Ik denk dat er nu beter eerst pilootprojecten ontstaan met eigenaars van grote gebouwen en voldoende financiële draagkracht', zegt Runacres.

'Wel geloof ik in de toekomst van groene stroom. Kleine turbines kunnen niet heel België van energie voorzien, maar wel een meerwaarde bieden in het totaalverhaal.'

