Waarom betalen per wasbeurt goed is voor het milieu

Worden mensen zuiniger er als ze een wasmachine huren en vervolgens per wasbeurt betalen?

Die vraag stelden de onderzoekers zich. 'Het aantal wasbeurten per maand daalt significant. Ook de temperatuur van de wasbeurten daalt, waardoor energie werd bespaard', zegt Nancy Bocken, hoofdauteur en onderzoeker aan Lund University en de TU Delft.

Bocken zegt dat consumenten zich in een pay-per-use model bewuster worden van hun consumptiepatroon en financieel gestimuleerd worden om zuinig te zijn. 'De leveranciers worden op hun beurt gestimuleerd om een efficiënte, zuinige en goed onderhouden wasmachine te bieden.'

Nieuw businessmodel

Het onderzoek, dat gepubliceerd is in hetJournal of Cleaner Production. werd uitgevoerd in samenwerking met een Delftse spin-off die betalen per wasbeurt aanbiedt.

Bocken, die mede-oprichter is van dat bedrijf, zegt dat het totaal aantal wasbeurten en de gemiddelde wastemperatuur daalden na de eerste, gratis maand.

Een lagere wastemperatuur werd vooral behaald bij mensen die gewend waren op hogere temperaturen te wassen.

In diverse sectoren bezinnen bedrijven zich momenteel op nieuwe businessmodellen. Zo bestaan er al leveranciers die de inrichting van bedrijven verzorgen via pay-per-use. Ook in bijvoorbeeld de ICT-sector en de schoonmaakbranche zijn initiatieven op dit gebied.

Tot nu toe was er nog weinig onderzoek in de praktijk gedaan naar het effect van pay-per-use, zeggen de onderzoekers. Verder onderzoek moet volgens hen uitwijzen wat de beste manieren zijn om pay-per-use in te zetten.