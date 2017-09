Vitra geeft tweede leven aan design in circulaire shop

Het Zwitserse meubelmerk Vitra, opgericht in in 1950, staat bekend omwille van klassiekers van ontwerpers zoals Ray & Charles Eames, Jean Prouvé en Alexander Girard. Ook meer recente designers vullen de laatste jaren de Vitra voorraad aan, waaronder Hella Jongerius, Konstantin Grcic en de Franse broers Erwan en Ronan Bouroullec.

In de loop van een jaar verzamelt Vitra met honderden producten, waaronder heel wat showroom artikelen, producten met transportschade, foute bestellingen of leveringen. In het verleden verkocht het merk deze producten tijdens haar jaarlijkse uitverkoop. Ze werden aangeboden in de staat waarin ze zich bevonden.

Dat systeem schaffen ze af en vervangen ze door Vitra Circle: een circulaire shop. De producten krijgen een opknapbeurt en reiniging én een garantiebewijs van twee jaar. Fans van het design van Vitra kunnen er aan interessante prijzen shoppen.

Praktisch

De Vitra Circle opent op vrijdag 29 en zaterdag 30 september de deuren voor het grote publiek. Die dagen is het verkooppunt open tussen 10u en 18u. Nadien is het verkooppunt elke vrijdag open telkens tussen 10u en 18u. Vitra Circle - Bazellaan 8 - 1140 Evere - www.vitracircle.com

