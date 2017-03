Vijf tuinproblemen en tips die daar komaf mee maken

Geen idee waar je moet beginnen?

Dat is simpel: bij de deur! Wacht een jaartje af en kijk wat de verschillende seizoenen met jouw tuin doen. Zo kan je zien welke planten overleven en welke je best achterwege laat. Want dat verschilt voor elke omgeving.

Wat als je tuin langs alle kanten inkijk heeft?

Creëer een natuurlijke bescherming tegen de zon. Een bladerdak van bijvoorbeeld esdoorn of magnolia houdt niet alleen zonnestralen, maar ook het uitzicht van de buren weg. Bomen die van nature een parasolvorm hebben, zoals de moerbei, doen dat werk voor jou.

Lijkt je tuin eerder een woestijn?

Dan zijn klimaatbestendige planten iets voor in jouw hof. Wolfsmelk, lelies of een ligusterlaag: zij overleven gemakkelijk in extreme weersomstandigheden.

Ben je het beu dat slakken je planten verwoesten?

Je zou het misschien niet onmiddellijk denken, maar er is ruime keus uit planten die slakken links laten liggen. Glimmende of harige blaadjes zijn hierbij een vuistregel. Sommige planten zoals de wolfsmelk hebben zelfbeschermende giftige stoffen die de slijmerige tuinverwoesters op afstand houdt. Maar ook grootmoeders wijze raad kan baten: droge koffieprut of zand rond je plant houdt slakken ook op een afstand.

Bestaat je tuin voornamelijk uit tegels?

Potplanten lossen dat probleem op. En je kan naar hartenlust experimenteren met hoogtes en verhoudingen, structuren en vormen. Planten die het goed doen in potten zijn onder andere de Afrikaanse lelie en de vijgenboom. Wanneer hun wortels dicht op elkaar gepakt blijven, groeien ze een stuk sneller dan wanneer die de vrije loop kunnen gaan.