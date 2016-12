Video: artiest bouwt containerhuis als bewijs dat een eigen woonst niet duur moet zijn

De architect wilde het containerhuis in zijn tuin zetten, zonder de natuur te beschadigen. 'Ik wilde geen enkele boom verplaatsen of kappen, dus het was een behoorlijk groot karwei om het huis op de juiste plek te krijgen.' Ook de vorm van de woning wilde hij laten afhangen van de natuur en de omgeving.

In het ontwerpproces hield Garcia rekening met het originele design van de containers. 'Sommige gelijkaardige woningen proberen te verbergen dat ze gemaakt zijn van containers, maar dat was net niet mijn bedoeling. Het originele design moest zichtbaar blijven.' De tweede focus voor de architect was functionaliteit. 'Ik heb al container projecten bezocht waarbij je heel erg het gevoel hebt dat je in een metalen box leeft en dat het niet echt aanvoelt zoals een huis.'

'Je kan een gelijkaardige structuur neerzetten voor ongeveer 50.000 dollar', klinkt het. Het kostenplaatje varieert naargelang de locatie van het containerhuis en welke materialen je eventueel kan recupereren. Toch is het in alle gevallen een betaalbare oplossing voor het bezitten van een eigen woning.

Surf voor meer info over de projecten van Julio Garcia naar pricestreetprojects.com.

